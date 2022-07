Setor de chocolate atrai microempreendedores

É difícil resistir ao chocolate, um sabor que conquista paladares em todo o mundo. Pelo fato de ser tão amado, esse doce ganhou até um dia criado especialmente para ele: 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate. De acordo com historiadores, essa data foi escolhida por marcar a chegada do produto na Europa, em meados do século 15.

Nesse período, o chocolate passou a ser um símbolo de poder e riqueza para a aristocracia europeia, porém com a revolução industrial, essa iguaria se popularizou, tornando-se um sucesso mundial. Atualmente, além de servir como alimento, o chocolate também está presente na indústria cosmética em forma de shampoos, cremes hidratantes, sabonetes e máscaras faciais.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o número de pequenos negócios que fabricam produtos derivados de chocolate aumentou durante a pandemia de covid-19. O levantamento aponta que a abertura de novos empreendimentos na área aumentou 57% em 2021, em comparação com o ano de 2019.

O empreendimento de Heloisa Fabiane Ramires fornece chocolates para restaurantes, lojas de conveniência e tem clientes fora do estado (Arquivo Pessoal)

Ainda de acordo com a instituição, o setor de chocolates atrai os microempreendedores, pois é uma área que não requer formação profissional prévia. Além disso, não são necessárias máquinas sofisticadas e a matéria-prima é acessível. Esse setor também é caracterizado pela facilidade em empreender, seja por necessidade ou por oportunidade.

Esse é o caso da estudante de gastronomia, Heloisa Fabiane Ramires, que para conseguir renda financeira, começou a vender chocolates trufados nos transportes coletivos de Belém, em 2017. “Na época, eu estava no segundo ano do ensino médio e a intenção era apenas manter as minhas despesas mesmo morando com os meus pais. No ano de 2019, prestei o vestibular e não fui aprovada. Então, com o valor que já estava conseguindo achei que era capaz custear o curso de licenciatura em geografia e foi possível”, revela Heloisa Fabiane.

Quando estava prestes a se formar, a estudante decidiu trancar o curso de geografia e mergulhar de cabeça na gastronomia, que se tornou a sua grande paixão. Atualmente, Heloisa possui uma loja virtual, intitulada de Geotrufas Chocolates. O empreendimento fornece chocolates para restaurantes, lojas de conveniência e também realiza encomendas.

“Decidi trabalhar com chocolate pelo fato de ser um produto que a grande maioria gosta e, por esse motivo, é um produto que tem rotatividade rápida. Eu vendo chocolates trufados com diversos sabores, especialmente regionais, como cupuaçu, bacuri e açaí”, comenta a empreendedora.

Heloisa Fabiane trocou se apaixonou pela gastronomia e investiu negócio próprio de trufas regionais (Arquivo Pessoal)

Querido por todos

Antes de ingressar no curso de gastronomia, Heloisa não entendia por qual motivo o fluxo de suas vendas era tão constante. Porém, durante uma disciplina específica da formação, a empreendedora descobriu que o doce proporciona boas sensações para os consumidores.

“Muitos não sabem, mas o cacau, principal componente do chocolate, contém triptofano, um aminoácido que promove a produção de serotonina, a responsável pela sensação de bem-estar. Por isso, há o consumo constante, além de ser um elemento fácil de harmonizar”, explica.

Aumento das vendas

Ao longo do ano, a Geotrufas Chocolates recebe vários pedidos de clientes que viajam para outros estados ou até mesmo para fora do Brasil. Segundo a empreendedora, este ano, no período da Páscoa, as vendas aumentaram cerca de 36%, devido ao significado da data. Os chocolates trufados regionais com recheio de bacuri, açaí e cupuaçu estão entre as delícias mais procuradas pelos consumidores. “No Círio as vendas também aumentam por causa do grande fluxo de turistas pela cidade”, finaliza Heloisa Fabiane.