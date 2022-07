Tamanhos para todas as fomes

Querida por todos, a pizza é uma iguaria que sempre faz parte dos finais de semana, principalmente em ocasiões com os familiares, como celebrações, sessão de jogos, filmes e séries. E para quem gosta de ter uma farta experiência gastronômica, o mercado disponibiliza diversos tamanhos de pizza e sabores diferenciados, voltados para todos os tipos de público e comemorações.

Em Belém, a Panificadora Sagres investe na criação de produtos diferenciados para oferecer a melhor experiência as clientes. Esse é o caso da “Pizza de Tabuleiro”, uma iguaria bastante procurada e que rende até 80 fatias, conforme explica o proprietário do estabelecimento, Fernando Manuel de Noronha.

“Sempre tive na cabeça que deveríamos criar produtos diferenciados e não ser apenas mais um no mercado. Então criei uma massa própria e nela agregamos ingredientes de qualidade, produzindo em formato e tamanho diferenciados. Isso levou a um resultado muito agradável, que foi aprovado pela grande maioria dos clientes”, revela o empresário.

Com dez sabores disponíveis no cardápio, a “Pizza de Tabuleiro” cai bem em qualquer tipo de evento. Para Fernando, o sabor diferenciado e o excelente custo-benefício do alimento, são os fatores que mais atraem os consumidores. “Atende de uma simples reunião de família a eventos de empresas e departamentos de todo tipo. Se comparado com outras alternativas, o custo é baixo”, explica o proprietário, que é gestor do estabelecimento há 37 anos.

Para o empresário Fernando Noronha, uma das vantagens da pizza de tabuleiro é o custo-benefício (Divulgação / Panificadora Sagres)

Pizza gigante

Com unidades no município de Vigia de Nazaré e em Belém, o estabelecimento Pizza do Fábio oferece aos clientes uma “Pizza Gigante”, que possui 50 centímetros de diâmetro. De acordo com gestora administrativa da pizzaria, Josilene Melo Casseb, essa iguaria gera um impacto visual e uma experiência memorável para os consumidores, além de reunir mais pessoas ao redor do alimento.

“Ao longo desses dez anos de pizzaria, nós entendemos que a pizza é uma proposta diferenciada de alimentação. Ao seu redor, os consumidores matam a fome, mas sobretudo compartilham momentos especiais como aniversários, conquistas, encontros e despedidas”, comenta Josilene.

A gestora ressalta a “Pizza Gigante” rende 16 pedaços e está disponível somente na unidade de Vigia, onde é a mais vendida. “Quando ela sai da cozinha para a mesa do cliente, o salão da pizzaria se torna uma passarela, pois ela chama muito atenção. Nós falamos que ela possuiu fatias de felicidade porque quando ela chega na casa ou na mesa do cliente, a alegria é total”, comemora.

A elaboração dessa iguaria passa por um processo diferenciado e requer um grande investimento em logística e equipamentos, como um forno que suporte o tamanho, telas de pizzas adequadas, caixa para armazenamento e mochilas ideais para o transporte do alimento. Além disso, o preparo exige muita habilidade do pizzaiolo para abrir a massa e rechear o alimento.

De acordo com Josilene Casseb, a pizza gigante é uma grande atração no salão da unidade da pizzaria localizada no município de Vigia de Nazaré (Divulgação / Pizza do Fábio)

Brotinho

Voltada para quem deseja fazer um lanche mais rápido e individualizado, a “Pizza Brotinho” também faz parte do cardápio da Pizza do Fábio. O alimento não possui cortes, ou seja, tem um tamanho único. “Essa proposta é similar ao que é praticado na terra de origem da pizza: a Itália. No país, ela é servida como um prato individual e tem cerca de 30 centímetros”, conta Josilene.

Para a gestora, a pizza tornou-se um alimento sagrado porque agrega ingredientes que remetem ao pão de cada dia, gerando comunhão, partilha e memórias afetivas.

“Quando o meu marido Fabio, que é o pizzaiolo chef das nossas unidades, preparava a massa, sempre se ajoelhava e estendia as suas mãos e orava sobre ela. Então, eu acredito que fazer pizza é sobre manejar tudo com amor”, finaliza.