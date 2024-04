Depois de gravar audiovisual em Belém, Quinteto S.A retorna para show

Neste sábado (06), o Quinteto S.A se apresenta em Belém, na festa “Quinteto do Amor”. O grupo chega com seu novo show a partir das 18h, no Açaí Biruta.

Com uma jornada de 19 anos de carreira e amizade, Filipi Luchi (voz e cavaco), Serginho Brasil (voz e tantã), Dodô Dias (pandeiro), Edson Junior (reco–reco) e Rapha (violão), levam para o Brasil alegria, versatilidade, jovialidade e música de qualidade.

O Quinteto S.A tem inspiração no samba raiz e pagode dos anos 90. No palco, eles fazem uma mistura entre ritmos com muita personalidade e carisma, características que já fazem parte do DNA do grupo.

Em 2022, o grupo esteve em Belém gravando um audiovisual ao vivo, na Assembleia Paraense. O projeto chamado “Quintal do Quinteto” teve como convidado o Nosso Tom e está disponível no canal do grupo no Youtube. Uma grande roda de samba foi montada para que o público curtisse pagode autoral e grandes clássicos.

A trajetória musical do Quinteto S.A foi construída há anos, o sucesso que começou no sul do país em 2019 e logo em seguida ganhou dimensões nacionais. Porém, esse amadurecimento trouxe ao grupo também muita atualização. Com a chegada das plataformas de músicas e redes sociais, os meninos se atualizaram e conquistaram um novo público, que é ativo diante desses recursos.

O reconhecimento nos serviços de streaming e nas redes sociais, tornam um QSA em fenômeno, já que eles usam esses recursos a seu favor. Atualmente, são mais de 213 mil seguidores no Instagram e mais de 468 mil inscritos no YouTube.

Para a festa “Quinteto do Amor”, além do Quinteto S.A ainda se apresentam I Love Pagode, Victor e João Paulo, Lucas e Iron e Virtudão.

AQUECIMENTO

O “Quinteto do Amor” será um aquecimento para o tradicional “Pagode da Patricinha”. A festa que acontece anualmente em Belém, irá trazer no próximo dia 04 de maio, o cantor Vitinho. O evento também será no Açaí Biruta.

Vitinho é responsável por singles como Traição, Deixa eu Te Tocar, Entre Amigos e outros, além de parcerias com ícones como Péricles e Pixote. Esse mês ele lançou a composição de “1%”, single em parceria com Ludmilla que faz parte do Numanice 3.

Agende-se

Quinteto do Amor

Data: hoje, 06

Hora: 18h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha