Viagem de Ano Novo: confira 5 ajustes para fazer em casa antes de ir

Na virada de ano é comum viajar e deixar a casa vazia. Esse momento pode ser perfeito para economizar energia e evitar conta de luz cara, com ações que também garantem o funcionamento perfeito de aparelhos ao retornar. Confira abaixo cinco ajustes para fazer em casa antes de sair.

Conheça 5 ajustes para fazer em casa antes de viajar

1. Tirar da tomada aparelhos em modo de espera

Alguns aparelhos não necessitam ficar ligados à tomada o tempo inteiro, como carregadores, cafeteiras, televisões e air fryers. Ao desconectá-los da fonte de energia, quando estão fora de uso, o consumo pode reduzir. Segundo o Inmetro, o hábito de deixar aparelhos em modo de espera (ou standby) sempre ligados à tomada chega até a 12% da conta de luz.

2. Ajustar o termostato da geladeira

Todas as geladeiras possuem um termostato, sensor responsável pelo controle de temperatura que garante a conservação adequada dos alimentos. Ao detectar as variações térmicas no sistema e ajustá-las, esse sensor remove o calor interno do aparelho. Por isso, seu uso deve ser controlado de acordo com a quantidade de comida na geladeira e a temperatura externa. Logo, se há pouca coisa armazenada e o aparelho não será muito manuseado, o termostato precisa de ajuste.

3. Descongelar o freezer

Alguns freezers não são frost free, ou seja, precisam ser descongelados. Essa ação, além de permitir um bom funcionamento do aparelho, também ajuda na conservação dos alimentos e mantém o espaço limpo. Por isso, antes de viajar, é importante descongelar o freezer de maneira natural ou com a ajuda de um secador de cabelo para evitar acúmulo de gelo e alto consumo de energia.

4. Limpar a máquina de lavar

A manutenção da máquina de lavar também é uma atitude essencial para garantir um bom funcionamento e economia na conta de luz. Fazer isso preventivamente é o ideal, antes que problemas surjam no aparelho. Antes de viajar, recomenda-se limpar adequadamente e verificar os componentes.

5. Limpar a air fryer

A maneira adequada de conservação da air fryer consiste em limpá-la a cada uso. Antes de viajar, especialmente pelo longo período longe de casa, é recomendado a manutenção do aparelho. Essa ação, assim como guardá-la em um local seguro, evita o acúmulo de sujeira e a infestação de insetos.