Superlua Rosa: fenômeno poderá ser visto no céu brasileiro a partir da madrugada desta quinta (6)

A partir da madrugada desta quinta-feira (6) os brasileiros poderão ver uma lua maior e mais brilhante no céu. Isso porque o fenômeno conhecido como “Superlua Rosa” terá início nesta nova fase de lua cheia, com duração de três noites.

A lua irá parecer até 14% mais cheia e pode ficar 30% mais brilhante por conta do fenômeno, informou a Nasa, agência espacial norte-americana. A mudança poderá ser notada a partir das 4h35 de quinta, e deve acontecer novamente na sexta-feira (7) e no sábado (8).

O fenômeno da Superlua não é batizado dessa forma por astrônomos, mas ganhou popularidade após o astrólogo Richard Nolle passar a usá-lo, em 1979. Neste período, a lua parece mais cheia e mais brilhante, pois atinge o ponto mais próximo da Terra em seu movimento de órbita.

O termo “Superlua Rosa” não tem a ver com a cor do astro. Foi batizado por nativos norte-americanos que associaram o fenômeno ao desabrochamento de uma flor nesta época do ano.

Em 2023, haverá várias superluas visíveis no Brasil, que são:

18 de janeiro: Superlua do Lobo;

16 de fevereiro: Superlua da Neve;

18 de março: Superlua do Verme;

16 de abril: Superlua Rosa;

15 de maio: Superlua das Flores;

14 de junho: Superlua de Morango;

13 de julho: Superlua do Buck;

11 de agosto: Superlua Sturgeon;

9 de setembro: Superlua do Milho;

8 de outubro: Superlua da Colheita;

7 de novembro: Superlua do Castor;

6 de dezembro: Superlua do Frio.

Cada uma dessas superluas pode ser um evento emocionante para os entusiastas da astronomia ou para aqueles que simplesmente apreciam o espetáculo da natureza. No entanto, é sempre importante verificar as condições climáticas e as melhores horas para observar cada evento em sua região específica.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)