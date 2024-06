'Slop': saiba o que é o conteúdo eletrônico que pode perturbar a navegação digital

O termo "slop" vem chamando a atenção e parece estar bem mais presente no tráfego digital do que você imagina. O termo faz referência aos conteúdos indesejados e sem sentidos gerados por inteligência artificial, que acabam dificultando a navegação na web e trazendo alguns riscos para os usuários.

O "slop" são textos, imagens e vídeos criados por meio de chatbots e outras ferramentas de IA que circulam na internet, geralmente com algum conteúdo que foge da realidade - como a imagem do Jesus Cristo com corpo de camarão, encontrada pelo jornal britânico Guardian e que circula na internet, por exemplo.

Slop de Jesus Cristo com corpo de camarões (Foto/Redes sociais)

Por que o "slop" é um problema?

Em geral, o "slop" visa provocar algum tipo de perturbação, de acordo com Marcos Pires ao CanalTech. Isso se reflete em imagens aleatórias disponíveis nas redes sociais, resultando na dificuldade de busca por conteúdo de qualidade devido ao massivo conteúdo irrelevante.

Esse tipo de conteúdo está ganhando destaque porque, ao contrário de outros conteúdos estranhos e perturbadores, eles geralmente não oferecem muito valor. Pelo contrário, eles consomem nossa atenção e a memória de nossos dispositivos (como aquelas imagens que recebemos no WhatsApp e que acabam muitas vezes sendo baixadas automaticamente e indo para a galeria de fotos). O "slop" traz problemas como:

Risco de textos, vídeos e/ou imagens com informações falsas ou imprecisas;

Saturação de páginas na web para monetizar com anúncios;

Atrair curiosidade e levar a ambientes propícios a golpes.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)