Saiba como ler mensagens apagadas no Whatsapp: truque mostra como recuperar o que foi deletado

Quem nunca recebeu uma mensagem no aplicativo do Whatsapp e, quando foi abrir a conversa, se deparou com o seguinte recado: "🚫 Mensagem apagada"? A curiosidade toma conta e muitos usuários buscam alternativas para ler o conteúdo apagado, procurando programas que ajudem a resgatar a mensagem. Mas, calma! Dá para recuperar o que foi deletado de uma maneira mais fácil, sem colocar em risco o sistema do telefone ao deixá-lo em contato com aplicativos suspeitos.

Vale ressaltar que, infelizmente, o "truque" é válido somente para sistemas Android. Para os usuários de iPhone, ainda não há recursos disponíveis.

Como ler uma mensagem que foi apagada no Whatsapp?

A partir do Android 12, a plataforma conta com a função "Histórico de Notificações". Como o nome sugere, quando ativada, ela guarda as notificações recebidas pelo telefone das últimas 24h. Ou seja, não é possível acessar mensagens apagadas de dias ou semanas antes.

O recurso pode ser usado para visualizar as mensagens deletadas, ler alguma mensagem sem enviar confirmação e ainda verificar alguma notificação que foi dispensada "sem querer".

Lembrando que não há garantia de que a função irá funcionar em todos os casos, isso porque algumas mensagens são apagadas quase no mesmo momento em que são enviadas, não dando tempo para o sistema processar a informação.

Como ativar o Histórico de Notificações?

Inicialmente, vá em Configurar > Notificações > Histórico de Notificações.

Ative a opção que normalmente aparece desativada.

Em celulares da Samsung, o caminho é o seguinte:

Configurações > Notificações > Configurações Avançadas > Histórico de Notificações e ative a opção.

Como acessar o Histórico de Notificações?

Basicamente, o passo a passo é o mesmo:

Configurações > Notificações > Configurações Avançadas > Histórico de Notificações e ative a opção.

Aparecerão as últimas notificações. Ao tocar sobre ela, será encaminhado para o aplicativo do Whatsapp ou para a conversa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com