Saiba como fazer uma renda extra com comida sem precisar abrir um restaurante

O setor de alimentação é um dos mais rentáveis e um dos que menos sofre com as mudanças relacionadas a inflação e rotina das pessoas, uma vez que se trata de uma área essencial do dia a dia.

Dados divulgados em fevereiro deste ano pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), mostram um aumento de 7,2% no faturamento da indústria de alimentos e bebidas com relação ao ano de 2023, que teve o percentual de 5,1%. Isso mostra que apesar das crises econômicas e momentos não tão positivos para o mercado brasileiro, a busca por alimentos é uma área que dificilmente entra em crise. Pode até diminuir, mas não "cessa".

E com a correria da rotina, muitas pessoas optam por comprar comidas já prontas para facilitar nas tarefas diárias, sem deixar de lado a qualidade de realizar uma refeição de forma saudável e rica em nutrientes.

Analisando esse cenário, que tal investir na produção de comidas e garantir uma renda extra no final do mês? Confira dicas para conseguir um dinheiro a mais na conta com a produção de refeições sem precisar abrir um restaurante.

Como fazer uma renda extra com comida sem abrir um restaurante?

1- Defina seu tipo de culinária e o cardápio que será oferecido

Escolher o tipo de comida que o seu negócio vai vender pela internet é fundamental para todos os outros passos a partir daqui. Como em qualquer outro nicho de mercado, quanto mais específico e segmentado você for, mais fácil será conquistar uma clientela fixa.

Opções em alta no mercado, são:

Marmitas fitness congeladas

Comidas veganas e vegetarianas

Produtos artesanais e gourmet

Comidas para pessoas com restrições alimentares

2- Faça uma pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado nada mais é do que analisar se a sua ideia de negócio condiz com a necessidade das pessoas da região. Analisar o campo antes de entrar, de fato, com as vendas, garante um maior sucesso e lucratividade com o negócio proposto.

3- Avaliar os itens que serão necessários para a produção das refeições

Aumentar a quantidade de panelas? Os recipientes serão de qual material? Essas e outras perguntas deverão ser feitas para analisar se a sua cozinha possui todas as estruturas necessárias para iniciar a produção das refeições.

4- Mapear fornecedores

Caso a ideia seja vender marmitas para empresas ou uma quantidade considerável de clientes, é necessário fechar negócio com fornecedores de materiais e ingredientes.

Dessa forma, o vendedor passa a ter mais segurança e controle do seu negócio como, por exemplo, faltar algum tempero e já ter para quem ligar.

5- Definir o formato d entrega dessas refeições

Contratar uma pessoa para entregar, cadastrar em aplicativo de delivery ou pedir ajuda a algum familiar para fazer a entrega? Seja qual for a decisão, definir como essas refeições serão entregues aos cliente é o que vai fazer a diferença, uma vez que a ideia é fazer a renda extra focando no delivery.

6- Formato de divulgação

Divulgar o novo negócio é uma etapa fundamental para conseguir os primeiros clientes e a alcançar ainda mais pessoas. Divulgar pelas redes sociais, por mensagens de Whatsapp e até pelo modo convencional, o boca a boca, é importante para que as pessoas conheçam e entendam sobre o novo projeto.

