Quer lavar roupas e economizar na energia? Saiba qual o melhor horário para usar a máquina de lavar

A máquina de lavar é um dos itens mais utilizados nas casas por facilitar no processo de lavagem de roupas. No entanto, com o constante aumento das tarifas de energia elétrica, famílias têm buscado estratégias para economizar na conta de luz sem perder a praticidade do uso do eletrodoméstico.

Segundo uma publicação feita pela Samsung, uma das maiores fabricantes de tecnologia do mundo, existe um horário ideal para usar a máquina de lavar. Confira qual é:

Qual o melhor horário para usar a máquina de lavar e, assim, economizar energia?

Parece loucura, mas lavar peças na máquina de lavar entre 0h e 8h pode ajudar a reduzir o consumo de energia.

E há uma razão para isso

Uma das principais razões para que este seja o horário ideal é que há um menor número de eletrodomésticos sendo usados neste período em casa.

Ou seja, menos energia é gasta e evita a sobrecarga na rede.

E tem como economizar ainda mais energia com a máquina de lavar ligada?

Algumas medidas podem ser adotadas para economizar ainda mais no consumo de energia, entre elas, optar por eletrodomésticos mais modernos é uma.

Além disso, o consumidor pode evitar o sobrepeso da máquina e evitar a função de secagem, deixando a peça secar naturalmente, no sol.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com