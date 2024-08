Na vida em casal, o marido desempenha um papel crucial na vida da daquela pessoa com quem se relaciona, oferecendo apoio emocional, compreensão e companheirismo. A presença constante e o incentivo de um parceiro amoroso ajudam a fortalecer o vínculo matrimonial e proporcionam uma base sólida para enfrentar desafios juntos.

Nesse sentido, a oração pode ser uma ferramenta poderosa para a outra parte do casal, pois, ao orar pelo marido, ela pode buscar força divina para guiá-lo e protegê-lo em qualquer lugar que estiver, além de fomentar um ambiente de paz e harmonia no relacionamento. Além disso, por meio do rogar de uma prece, a outra parte pode pedir orientação e bênçãos para o parceiro, como um bom dia de trabalho, resoluções de problemas pessoais, etc.

Abaixo, confira a oração poderosa pelo marido.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor, Tu que conheces os corações e o que há no profundo de cada alma, hoje quero orar pelo meu esposo, o homem a quem amo, o homem a quem escolhi, graças a Ti, para que fosse meu companheiro e meu melhor amigo, aquele a quem preferi e escolhi entre as páginas da minha vida.

Quero te pedir pelo coração do meu marido, Senhor: olha para ele com ternura e cura suas feridas mais profundas, cura sua memória de lembranças dolorosas, dá-lhe sempre um sorriso renovado. Enche seu coração de amor, para que suas palavras e gestos transmitam aos que estão ao seu redor a companhia e a segurança de que tanto precisam.

Fortalece suas mãos para que seu trabalho seja digno e bom; guia seus pensamentos para que seus passos sejam abençoados. Não afastes tua mirada do meu esposo, para que ele se sinta sempre amado por Ti. Leva-o à fonte do teu amor quando ele se afastar.

Que nossos filhos descubram nele um modelo de amor e doação; que aprendam com ele o valor do trabalho e da fidelidade; que pelas suas palavras bebam honestidade e responsabilidade.

E que eu, esposa, sempre descubra nele o amor verdadeiro e eterno pelo qual sempre ansiei. Dá-me, Senhor, capacidade de entendê-lo e amá-lo, sem pretender mudar seu jeito de ser, e sim valorizar quem ele é.

Ensina-me a caminhar ao seu lado. Que eu o ame e o conduza, com minhas orações e meu exemplo, até nosso fim, que é o céu. Que todos possam ver em nós a força do Teu amor.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)