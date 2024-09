Oração poderosa para purificar a mente

A oração oferece um espaço de introspecção e conexão profunda, permitindo que a mente encontre tranquilidade e clareza. Ao se dedicar a momentos de reflexão, a prática espiritual ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de paz interior.

Esse processo pode funcionar como um verdadeiro purificador mental, ajudando a liberar pensamentos negativos e impurezas emocionais. Com o tempo, a prece fortalece a capacidade de enfrentar desafios com uma mente renovada e serena. Assim, é uma poderosa aliada na busca por equilíbrio e bem-estar.

Abaixo, confira a oração poderosa purificar a mente.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Orações

"Ó Eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu chego na tua presença neste momento, e quero exaltar e glorificar o nome do Senhor, o meu Salvador, o teu único Filho que se tornou o primogênito dentre muitos que tu levantarás, e neste momento, eu sei que em mim não habita bem algum e agora Senhor eu autorizo o poder de Deus que está no Espírito Santo que habita em mim a ter liberdade para combater todas as forças malignas que ocupam e dominam as funções da minha alma.

Eu rejeito agora e renuncio todos os espíritos malignos que têm influência e domínio sobre a minha mente, sobre a minha vontade e sobre as minhas emoções. Eu autorizo o Espírito Santo a combater e destronar e retirar o domínio desses seres da minha alma. Eu autorizo completamente a ação do Espírito Santo a vencer por mim porque eu sei que por mim mesmo, sem Cristo, nada posso fazer. Neste momento, eu autorizo o Espírito do Cristo vivo a entrar na minha alma e limpá-la com o sangue do Cordeiro.

Apresento-Te neste momento, ó Senhor Jesus, todas as minhas memórias que estão contaminadas pela influência e pela natureza desses seres malignos. Eu Te peço agora, trabalha, liberta a minha alma. Torna-me livre da tirania satânica em minhas memórias. Que os demônios que se alojaram em minhas memórias pelos fatos, as escolhas, as decisões e as circunstâncias do passado sejam removidos agora. Autorizo o Espírito de Deus a tornar toda e qualquer lembrança do passado totalmente nula e vencida para que eu não lembre mais com dores, mas apenas como um fato simples acontecido e que não mais gere dores e aflições, nem cadeias mentais e emocionais em mim.

Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que agora Tu fortaleças poderosamente o meu homem interior com as riquezas celestiais que Cristo me concedeu. Pela graça em Cristo Jesus, eu libero a ação do Espírito de Cristo para que Ele venha enraizar-Se em meu coração e dali comandar todas as coisas na minha alma. Senhor, usa este vaso para a edificação do Teu plano econômico. Eu dou liberdade para que o Espírito de Cristo me torne vazio de ídolos e me torne útil para a economia divina, porque eu fui chamado para uma vocação, a de ser membro do Corpo de Cristo e um membro deste Corpo só age, só faz, só pensa e só fala debaixo da orientação e do domínio absoluto do Cabeça, que é Cristo Jesus. Portanto, diabo, tu não estás mais autorizado a me usar contra o meu Deus, porque eu não pertenço mais a ti. Olha para a minha vida e vê que eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Olha para o sangue puro que verteu na cruz do calvário e vê quão vencedor eu já sou, mesmo que eu ainda esteja vivendo na alma, em obstinação e em escravidão a demônios, eu já sou vencedor por Cristo Jesus.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)