Oração poderosa para emagrecer

Muitas pessoas desejam emagrecer, seja para fins estéticos ou de saúde. Para algumas, esse processo pode parecer um grande desafio, uma vez que fatores como ansiedade, genética e compulsão alimentar, entre outros, podem dificultar a perda de peso.

Recorrer às preces pode não resolver o problema, mas, ajuda a trazer mais equilíbrio e tranquilidade para enfrentar o processo. Confira abaixo a oração poderosa para que o Pai lhe dê a disposição e os meios necessários para emagrecer.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Deus criou todos os alimentos como fonte de vida,

não como meio de escravidão.

Senhor meu Deus, obrigado pela minha vida

e pelo corpo que o Senhor me deu.

Obrigado pela saúde e pelas coisas boas da

vida. Com a Tua ajuda, quero ter sabedoria e

domínio próprio para com minha alimentação. Deus, tire de mim toda ansiedade, insatisfação, medos ou fobias que muitas vezes

me levam a refugiar-me no comer exagerado. Ajuda-me a ter o peso ideal para com minha

altura.

Arranque de mim todo o descontrole emocional e alimentar.

Pai, eu quero ter um corpo sadio e uma mente equilibrada para que o Senhor habite em mim e que eu possa refletir o Teu Santo Espírito. através da minha vida.

Liberte-me de toda obesidade, de todo

descontrole hormonal,

equilibre o meu metabolismo e abençoe todo

meu ser.

Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)