Quando os problemas da vida ocorrem de maneira recorrerente as pessoas tendem a ficarem exaustas física e mentalmente, devido à angústia que sobrecarrega o corpo e a mente por não saber os caminhos a seguir. Esse desgaste afeta significativamente o cotidiano, fazendo com que o êxito das atividades diárias são seja alcançado. O auxílio da fé e entrega dos problemas para Deus, nosso Pai salvador, ajuda bastante nessas situações, reascendendo a fé Nele, que tudo pode e tudo vê. Confira a oração poderosa da cura e libertação, para se sentir mais saúdavel e liberto das preocupações:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Vinde, Espírito Santo, penetrai as profundezas da minha alma com o Vosso amor e o Vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Lavai no precioso Sangue de Jesus e aniquilai definitivamente toda ansiedade que trago em mim, toda amargura, angústia, sofrimento interior, desgaste emocional, infelicidade, tristeza, ira, desespero, inveja, ódio e vingança, sentimento de culpa e de auto-acusação, desejo de morte e de fuga de mim mesmo, toda opressão do maligno na minha alma, no meu corpo, toda insídia que ele coloca em minha mente.

Ó bendito Espírito Santo, queimai com o Vosso fogo abrasador toda treva instalada dentro de mim, que me consome e impede de ser feliz. Destruí em mim todas as conseqüências dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais, que se manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras, vícios. Libertai, Senhor, toda a minha descendência da herança de pecado e rebelião às coisas de Deus que eu próprio lhe transmiti.

Vinde, Santo Espírito ! Vinde, em nome de Jesus ! Lavai-me no Sangue precioso de Jesus, purificai todo o meu ser, quebrai toda a dureza do meu coração, destruí todas as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim. E, no poder de Jesus Cristo ressuscitado, libertai-me, Senhor ! Curai-me, Senhor ! Tende piedade de mim, Senhor !

Vinde, Santo Espírito ! Fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova, plena do Vosso amor, alegria, paz e plenitude. Creio que estais fazendo isto em mim agora e assumo pela fé a minha libertação, cura e salvação em Jesus Cristo, meu Salvador.

Glórias a Vós, meu Deus !

Bendito sejais para sempre !

Louvado sejais, ó meu Deus !

Em nome de Jesus e por Maria nossa Mãe.

Assim seja. Amém."

