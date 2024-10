A criação dos filhos é uma tarefa importante e desafiadora para os pais, sobretudo quando os frutos do relacionamento são crianças e estão começando a ter novas experiências com o mundo além da casa onde moram. Assim, os genitores precisam ter sabedoria, pois os filhos são, também, reflexos de suas atitudes e valores.

Quando os pais demostram amor, respeito e compreensão, eles ensinam as crianças a fazer o mesmo, e estas podem ser que passem isso para os filhos. Nem sempre será fácil, mas saber qual atitude tomar - que não prejudique o crescimento intelectual da criança - é crucial na criação dos filhos

Nesse sentido, a oração e a fé em Deus são ferramentas poderosas nesse processo. Elas ajudam os pais a encontrarem clareza e paciência nos momentos difíceis. Ao se conectarem com Deus, os pais encontram sabedoria para guiar seus filhos pelo bom caminho, trazendo discernimento a eles sobre o que é bom e ruim e certo e errado. Assim, a fé se torna um apoio fundamental na educação e no fortalecimento dos laços familiares.

Veja, abaixo, uma oração pela sabedoria dos pais na criação dos filhos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Oração de agradecimento a Deus pela vida dos filhos]]

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves, penetras e vês. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para minha vida, para todos os acontecimentos do meu passado. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer por lembranças dolorosas e traumas.

Sei que Tu não Te alegras com o sofrimento dos Teus Filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço.

Torna-me paciente e compreensivo, simples e modesto. Neste momento, ofereço-Te todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti.

Liberta-me no poder do Teu Nome de todos os traumas que trazem consequências à minha vida hoje, até me impedindo de amar e de viver a Tua Palavra.

Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos do teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu a vida no alto da cruz. E agora eu Te peço, Senhor: ajuda todos os que sofrem de distúrbios emocionais, doenças psíquicas, e dai a todos a plenitude de vida que só Tu podes nos conceder. Amém!

(Reze o Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória)"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)