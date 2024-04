A saúde e proteção de uma mãe grávida são fundamentais não apenas para o bem-estar dela, mas também para o desenvolvimento saudável do bebê. Durante a gestação, a mãe enfrenta desafios físicos, emocionais e até espirituais. Nesse contexto, a oração pode ser uma ferramenta poderosa.

Além de oferecer conforto e apoio emocional, a prática da oração pode ajudar a reduzir o estresse, promover a calma e fortalecer a fé da mãe, o que por sua vez pode influenciar também positivamente a saúde do bebê. A conexão espiritual proporcionada pela prece também pode servir como uma fonte de esperança e inspiração, auxiliando a mãe a enfrentar os desafios da gravidez com coragem e determinação. Abaixo, confira a oração para proteção e saúde durante a gravidez.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó Cristo Jesus, Raiz de Jessé, imploro-Te a Tua misericórdia, a fim de que eu possa completar os dias de gestação com saúde no corpo e na alma.

Que este(esta) filho(a), que Tu me permitiste conceber, nasça com saúde e graças dos céus. Rogo-Te por intercessão de Nossa Senhora do Ó. Amém.

Ó Cristo Redentor, Sol nascente, favorece meu caminhar para que eu seja um raio de luz para acompanhar este(esta) Teu(tua) filho(a) no caminho de Deus. É o Senhor quem dá a vida e, assim, desejo que, desde já, cure a mim e a criança que está sendo gestada. Que ela seja curada desde o momento de sua concepção e em toda a sua vida. Rogo-Te por intercessão de Nossa Senhora do Ó.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)