Para muitas pessoas, a oração representa uma demonstração de fé na capacidade de Deus para proporcionar a cura. Ao estabelecer uma conexão espiritual com o Pai Todo Poderoso, o curador de todos os males, as pessoas podem encontrar conforto, fortalecimento e até mesmo testemunhar milagres de cura para qualquer dor no corpo.

Além disso, a oração, que também serve como uma forma de desabafo, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e promover uma sensação geral de bem-estar.

Abaixo, confira uma oração para passar qualquer dor no corpo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração para passar qualquer dor no corpo

"Tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que Te buscam.

Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento.

Eu sei que não queres o mal, não queres a doença que é a ausência da saúde, porque és o Sumo Bem.

Opera, em mim, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física.

Que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo ou através do médico e dos remédios! Aumenta a minha fé no Teu Poder, Senhor, e no infinito Amor que tens por mim.

Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida.

Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo, neste momento.

Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações.

Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando! Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades.

Senhor, eu Te bendigo, porque clamei a Ti e Tu me ouviste.

Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão.

Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória, dai graças ao seu Santo Nome, porque só Ele é poderoso e digno de eterno louvor. Aleluia!"

Oração para ter saúde

"Senhor, dai-me saúde para meu corpo e que eu coopere com uma vida disciplinada para que seja digna de Vossa ajuda.

Senhor, por Vos honrar e reportar a Vós agradecimentos e louvores, quanto me enriqueceis, não deixando me faltar nunca o que preciso, coroando de grande êxito todas as jornadas que nem sempre são fáceis.

Quanto Vos louvo por tão grande bondade! Que eu Vos agradeça Senhor, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida em santidade.

Vós que castigais os que amais, como o pai que pune o filho rebelde a quem muito estima, agradeço por todos os momentos em que sofri sentindo Vossa Mão descer pesadamente sobre mim, mas sempre tão cheia de misericórdia.

Quanto aprendi e aprendo Convosco, meu Pai! A nada se pode igualar ao Vosso amor. Obrigada(o), Senhor.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)