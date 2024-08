Oração para o dia da Assunção de Nossa Senhora

O dia da Assunção de Nossa Senhora é celebrado em 15 de agosto. A data tem um profundo significado para os seguidores da fé cristã, pois assim como Cristo ressuscitou e subiu aos céus, Maria também partilhou dessa glória celestial, sendo coroada Rainha dos Anjos e Santos.

A Assunção de Nossa Senhora é um símbolo da promessa divina de vida eterna e da vitória sobre a morte, além de firmar seu papel como intercessora e protetora daqueles que buscam sua ajuda.

Confira uma oração para pedir orientação para Nossa Senhora no dia que celebra sua elevação ao plano divino.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração a Nossa Senhora da Assunção

“Ó Maria Santíssima, ao celebrarmos a sua Assunção em corpo e alma à glória dos Céus, suplicamos que nos ajude a viver com fé e esperança neste mundo, procurando sempre e em todas as coisas a edificação do Reino de Deus.

Nossa Senhora, assunta aos Céus, ajudai-nos a abrir-nos à presença e à ação do Espírito Santo, Espírito Criador e Renovador, capaz de transformar os nossos corações.

Ó Senhora da Assunção, ilumina as nossas mentes acerca do destino que nos espera – a alegria eterna na Pátria celeste –, da dignidade de cada um de nós e da nobreza dos nossos corpos e das nossas almas, que poderão um dia estar convosco na glória dos Céus.

Virgem Maria, elevada aos Céus, mostra-te a todos nós como Mãe de esperança! Mostra-te como Rainha da Civilização do amor!

Amém!”

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)