Oração para pedir proteção durante o carnaval

No Brasil, o carnaval ocorre no mês de fevereiro e, em alguns lugares, se estende até o mês de março. Durante esse período, principalmente aos finais de semana, milhares de pessoas tomam conta das ruas para se divertir em bloquinhos e festas.

Nesse período também, é super importante pedir por proteção para aproveitar a folia. Sair de casa e voltar em paz e feliz faz do carnaval um momento bom para guardar na memória as alegrias vividas. Por isso, antes de sair para uma programação, peça a Deus que sempre te acompanhe por onde quer que vá. Abaixo, confira a oração para aproveitar o carnaval com proteção e felicidade.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

]

Oração

"Senhor da vida e da alegria,

eis-nos nesta quadra especial de festa e folia.

Apesar de alguns acharem

que és um Deus distante, medonho e triste,

temos a certeza de que estás sempre próximo e nos amas

e de que fazes tudo para que sejamos

muito felizes e estejamos sempre bem-dispostos.

Acreditamos que aprecias as nossas brincadeiras

e gostas de nos ver entusiasmados, animados e divertidos,

pois és o Deus da confiança, do otimismo e da esperança.

Acreditamos que deves sorrir muitas vezes

com as partidas que fazemos uns aos outros

e que te deves rir com as piadas que dizemos

e as anedotas que contamos aos nossos amigos.

Acreditamos que tens imenso bom-humor

e vibras com as nossas gargalhadas e espontaneidade

quando estamos genuinamente contentes com as nossas coisas.

Queremos pedir-te que sejamos capazes

de abandonar as nossas caras carrancudas e aborrecidas

e usemos muito mais vezes o nosso sorriso

e sejamos cada vez mais amáveis e simpáticos com os demais.

Senhor, abençoa-nos durante estes dias de Carnaval

e que as nossas canções e danças nos ajudem a esquecer,

de alguma forma, os problemas, angústias

e tristezas do nosso quotidiano.

Que as fantasias, disfarces, máscaras e serpentinas

não nos façam esquecer os valores da verdade,

da honestidade e da educação.

Que o sentido de humor não justifique excessos,

abusos, faltas de respeito e agressões à dignidade do outro.

Que o colorido das roupas e dos adereços,

a música das ruas e dos bailes e a fartura das refeições

sejam uma maneira de darmos valor à vida e à festa,

à amizade e à concórdia, à paz e ao convívio saudável.

Que a alegria seja uma virtude levada a sério nas nossas vidas,

mesmo quando choremos as nossas preocupações,

e que ela aconteça sobretudo no íntimo do nosso coração.

Que os nossos sorrisos e risos sejam a expressão sincera

de que somos boas pessoas e o sinal da alegria da nossa fé,

pois o teu projeto de felicidade é Boa Nova para todos.

E que, depois destes dias, a Quaresma seja mesmo

tempo e oportunidade de mudança e renovação rumo à Páscoa.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)