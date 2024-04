Oração para ajudar a escolher o nome do filho

Escolher o nome do filho que estar por vir não é uma tarefa fácil. Nesse caso, algumas pessoas buscam indicações de nome com familiares, amigos, livros e até em sites na internet, para saber o significado que carrega e, assim, selecionando aquele que achar melhor.

Em caso de indecisão, a oração é uma grande aliada na hora de escolher o nome da criança que logo nascerá. Na Bíblia, o nome de uma pessoa tem significado, refletido no caráter ou destino dela. Abaixo, confira uma prece especial para orar quando se quer ter um auxílio na hora de escolher o nome do filho.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

“Espírito Santo,

Dai-nos a graça de escolher com paz e alegria o nome do nosso bebê. Vós, que conheceis nosso filho melhor do que nós mesmos, inspirai-nos com um nome que corresponda a ele.

Respirai em nossa oração e em nossa vida diária! Que possamos concordar e nos alegrar com nossa escolha, e que nosso filho seja feliz por carregar esse nome por toda a vida.

Somos abençoados, Senhor, por chamardes cada um de nós pelo nosso nome.

Obrigado pelo santo padroeiro que cuidará de nosso filho. Que ele (ela) o acompanhe até vós e o faça querer ser santo!

Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)