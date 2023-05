Sempre no segundo dia do mês de maio é comemorado o dia das mães, dos seres que nos trouxeram à vida e nos amam desde o nosso primeiro dia de vida. A oração do dia das mães é uma forma de reconhecer e agradecer por todo o amor e carinho delas, que tanto fazem por nós e nos ensinam o que é a vida. Confira abaixo a oração do dia das mães.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Querido Senhor, abençoe cada mãe com as melhores de suas bênçãos espirituais hoje.

Confirma em seu coração e espírito o trabalho de suas mãos e o amor que ela tão livremente deu às crianças sob Seus cuidados.

Valide seu valor diariamente para que ela não tenha motivos para duvidar se é amada, valorizada e estimada aos olhos de seu Pai Celestial.

Crie nela um profundo senso de sua proteção e confiança, de modo que a preocupação e o medo desapareçam quando ela colocar seus entes queridos sob Seus cuidados.

Faça com que ela saiba que cada oração que ela fez e cada palavra de encorajamento que ela falou em nome de seus filhos e netos foi transformada em ofertas doces e perfumadas diante do Seu trono.

Deixe sua alegria ser contagiosa; deixe sua paixão ser pura; e deixe sua vida transbordar com todas as bênçãos que ela merece – em dias especiais e em todos os dias de sua vida.

Em nome de Jesus, Amém.”

Versão pronunciada

[youtube=3vEny0H59KU

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)