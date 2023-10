Oração de São Frei Galvão para harmonia na família

Celebra-se em 25 de outubro o dia de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. O milagre mais conhecido são as Pílulas de Frei Galvão, quando uma mulher que estava em trabalho de parto procurou o Frei e ele escreveu em três pequenos papéis o versículo do Ofício da Santíssima Virgem, pedindo para que a grávida ingerisse as “pílulas”. Após engolir os papéis milagrosos, ela teve um parto sem problemas.

Outro milagre do santo foi para um homem que sentia dores na vesícula e comeu um pedaço de papel com a frase "Depois do parto, permanecestes intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós". Relatos apontam que, com a intercessão de Nossa Senhora, o enfermo foi curado.

Nascido no dia 10 de maio de 1739, em São Paulo, São Frei é um ícone importante para a Igreja Católica, canonizado em 11 de maio de 2007. Abaixo, veja a oração de São Frei para a família.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Glorioso São Frei Galvão,

Deus vos concedeu a graça de nascer de uma família religiosa, cumpridora de seus deveres e modelo de caridade de vossa mãe e de vosso pai aprendestes a amar a Deus e ao próximo.

Abençoai a mim e a minha família.

Abri nosso coração à piedade verdadeira.

Abri nossas mãos à caridade fraterna, sobretudo para com os pobres e desamparados, como no vosso tempo, também no nosso são numerosos.

Sei que a caridade e a piedade andam sempre juntas e ninguém pode amar a Deus sem a oração e sem o amor para com todos, segundo o exemplo que nos deu Jesus Cristo e que vós conseguistes imitar com tanta perfeição e perseverança.

Sei também que a piedade e a caridade se aprendem, como se aprende a caminhar e a falar.

Hoje vos peço para mim e para minha família estas duas virtudes - a piedade e a caridade - para que tenhamos vida de paz com Deus e de alegre harmonia dentro de nossa casa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)