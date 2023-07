Oração de Santa Paulina para cura de doenças

Celebrada no dia 9 de julho, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus é considerada a primeira santa do Brasil. Com seu esforço baseado na fé e na humildade, Santa Paulina ajudou muitas pessoas doentes e carentes e e, por isso, é considerada uma figura de louvor no país.

Nascida em 1865, em Vigolo Vattaro, aldeia italiana da região de Trento, seu nome de batismo é Amábile Lúcia Visintainer. Aos 10 anos de idade, migrou com a família em 1875 para a região sul do Brasil.

Desde muito cedo, Amábile dedicou a vida para o trabalho humanitário e fé em Deus Na companhia de uma amiga, criou um grupo para cuidar dos enfermos que não recebiam atendimentos médicos pois sofriam preconceitos na sociedade.

Em 1966, o Vaticano reconheceu o primeiro milagre feito por Paulina. Relatos apontam que graça intercedida pela santa foi a cura de uma mulher que sofria de uma forte hemorragia.

Devido a problemas de sáude, como diabetes, teve que apuntar um braço e perdeu a visão. Mesmo assim, continuou com seus trabalhos voluntários para com os enfermos, demonstrando que nenhuma doença era capaz de tirar a fé e bondade do seu coração.

Ela foi canonizada em 19 de maio de 2002, pelo Papa João Paulo II, deixando sua imagem de bondade mesmo com adversidades da vida. Confira a oração.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Em nome do Pai, do Filho e e do Espírito Santo.

Amém

Ó Santa Paulina, Tu que tanto amaste Maria, a Mãe de Deus e foste fiel ao seu convite: “Quero que inicies uma obra; trabalharás pela salvação de minhas filhas”, alcança-nos, do Senhor a sensibilidade para perceber os clamores da realidade e a disponibilidade para servir aos mais necessitados e aos que estão em situação de maior injustiça.

Ó Santa Paulina, Tu que puseste toda a Tua confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós Te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, os religiosos e todo o povo de Deus.

(Peça a sua graça)

A fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre, na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno.

Amabilíssima, Santa Madre Paulina, a senhora que, com sua bondade, fé profunda e verdadeiro amor pelo Filho da Virgem Maria, Jesus Cristo, nunca se negou a ajudar os pobres e doentes, idosos e órfãos e muitos outros necessitados, venho até vós implorar que me torne uma pessoa pura espiritualmente para que tenha esse mesmo dom de auxiliar os carentes.

Sei que és poderosa e muito amada, minha Santa Madre Paulina, por isso, confio na sua intercessão junto a Cristo para atender ao meu pedido.

Amém!

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal.

Amém.



Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, bendito é o fruto em Vosso ventre, Jesus.

Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte.

Amém

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre.

Amém"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)