Oração de março para iniciar o mês com proteção e energia positiva

No início dos meses muitas pessoas separam um tempo para orar a fim de pedir proteção e energia positiva para os próximos dias, para que se possa viver um mês repleto de bênçãos e abertura de caminhos. Confira a oração para ter um bom mês de março, onde se passa também a Quaresma.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para o mês de março

“Senhor, neste mês nós recordamos o Mistério da Anunciação do Anjo à Virgem Maria e de seu esposo São José, este como coadjuvante silencioso desse mistério.

Dai-nos um coração dócil e silencioso como o de São José e um coração generoso e disponível como o de Maria. Senhor Deus, também estamos caminhando com toda a Igreja para o Mistério pascal do vosso Filho.

Queremos, nesta Quaresma, suplicar a graça da transformação interior do nosso coração! Rasgai nosso coração petrificado pelo egoísmo e convertei-nos mediante a dor e o amor da Paixão do Vosso Filho.

Neste tempo da Santa Quaresma, dai-nos generosidade para carregarmos a Vossa Santa Cruz nos diferentes exercícios de penitência, de oração e de caridade fraterna para, assim, celebrarmos triunfantes a Ressurreição.

Abençoe, Senhor, nossa vida conforme a Sua Vontade. Abençoe nossos familiares. Abençoe aqueles que nos maldizem. Abençoe aqueles que nos tem ofendido. Abençoe os que amam a Sua Casa, pois tudo se faz por Sua Vontade e não com a vontade do ser humano.

O Senhor nos concede a graça do arrependimento, para não mais pecarmos e não desprezarmos o ser humano, mas para dizermos: Deus nos deu a conciliação e nos revestiu do Corpo de Cristo permanentemente com o Coração de Nossa Senhora da Anunciação.

Ele é hoje nossa Honra e Glória. Amém.”

