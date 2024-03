Oração da Ressurreição de Jesus Cristo

A Semana Santa representa um dos momentos mais significativos para a Igreja Católica, pois celebra os eventos que culminaram na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante esse período de reflexão, conversão e penitência, os fiéis se entregam a diversas práticas devocionais em honra ao Filho de Deus, tais como homenagens, procissões e orações.

A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, marcado por missas e procissões em que os fiéis carregam ramos de palma em suas mãos, e se encerra no Domingo de Páscoa, que fecha a Quaresma. A seguir, apresentamos algumas orações que podem ser recitadas ao longo da Semana Santa.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

ORAÇÃO

"Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição.

Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome de justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras.

Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos; toda dor e sofrimento serão mitigados, porque vosso Anjo, nosso Defensor, nos escudará contra todo mal.

Cremos que vós sois o Deus vivo e verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas vós permaneceis conosco para sempre.

Que nos proteja na Nova Vida hoje e sempre.

Feliz Páscoa."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)