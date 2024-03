A Semana Santa representa um dos momentos mais significativos para a Igreja Católica, pois celebra os eventos que culminaram na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante esse período de reflexão, conversão e penitência, os fiéis se entregam a diversas práticas devocionais em honra ao Filho de Deus, tais como homenagens, procissões e orações.

A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, e se encerra no Domingo de Páscoa, que fecha a Quaresma.

A Quinta-Feira Santa, por exemplo, é um dos dias desse período em que os católicos fazem seus votos de devoção e homenagens a Jesus Cristo. O dia representa o início do Tríduo Pascal e é uma forma de lembrete da Última Ceia do filho de Deus antes de sua morte no Calvário. Abaixo, confira a oração da Quinta-Feira Santa em respeito a Jesus Cristo.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Nós vos bendizemos, Senhor, ó, Cristo Redentor.

Vós que vos pusestes junto dos Apóstolos aquele dia, naquela casa e no começo da noite,

para instituir o irrevogável mistério de vosso amor,

a Eucaristia, Pão da vida eterna, presença viva e real de vosso amor sem fim.

Ajudai-nos, Senhor, a descobrir ainda mais o valor e a grandeza,

o amor e a misericórdia presentes na Eucaristia que participamos.

Ali vós estais presente na Palavra que nos orienta

e no Pão que nos alimenta para a vida eterna.

Para onde ir, Senhor, sem Vós?

Longe de Vós a vida não tem sentido, ficamos perdidos e nada tem valor.

Obrigado por vosso amor infinito neste dia em que instituístes o Sacramento da Eucaristia,

o Sacerdócio Ministerial e nos destes o mandamento do amor.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)