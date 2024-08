Oração ao Senhor Bom Jesus

No dia 6 de agosto, é celebrado o dia do Senhor Bom Jesus. A devoção a essa representação de Jesus nasceu em Portugal e se tornou muito popular em países como Brasil, Angola e Açores, que sofreram a colonização portuguesa.

Esta imagem de Jesus faz referência ao mistério da Paixão e Morte do Cristo, com destaque para o episódio vivenciado no Calvário. Em momento de aflição, os romeiros recorrem a essa representação, vendo n'Ele o Homem das dores, identificado com todo o sofrimento humano.

Confira abaixo a oração para clamar por proteção e bênçãos ao Senhor Bom Jesus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração do Senhor Bom Jesus

“Senhor Bom Jesus, meu divino amigo, amigo de todos, olhai por nós e dai-nos o pão de cada dia, ajudai aqueles que não têm trabalho e nem teto.

Ajudai-nos a sermos firmes na fé e na esperança; defendei-nos dos perigos e do pecado; ajudai-nos a vencer as dificuldades que hoje vamos encontrar.

Velai sobre minha família guiando-nos sempre pelo caminho que nos leva até vós.

Perdoai-nos, Senhor, e abençoai os nossos desejos para o dia de amanhã.

Senhor Bom Jesus, eu vos ofereço todo o meu dia, meu trabalho, minhas lutas, minhas alegrias e minhas dores.

Concedei a mim e a toda minha família a vossa bênção e uma vida feliz.

Bom Jesus, operário de Nazaré, abençoai a todos nós.

Amém.”

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)