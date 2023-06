Oração à São Pedro para alcançar uma graça

No dia 29 de junho, comemora-se o dia de São Pedro, um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores, pois também era um antes de se tornar discípulo. A data marca o encerramento das festas juninas.

Antes de se chamar Pedro, seu nome era "Simão". Após ser chamado por Jesus Cristo, ele se tornou um apóstolo e líder dos outros 11 missionários. São Pedro também é conhecido "Santo da Chuva" por receber o poder do Espírito Santo e "a chave dos céus". Confira abaixo oração a São Pedro para alcançar uma graça.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo; eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho.

Uma graça vos peço com toda minha alma: guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito meu coração do que o amor e a plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os Pontífices Romanos.

Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja.

Ó, Glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)