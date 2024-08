Oração para pedir bênçãos a Santo Osvaldo da Nortúmbria

O dia de São Osvaldo de Nortúmbria é comemorado nesta segunda-feira, 5 de agosto. Em vida, o santo era filho do rei pagão Etelfrit e da princesa Acha. Com a morte do pai, ele foi coroado rei e pediu aos monges escoceses do Mosteiro de Iona para pregarem o Evangelho no seu reino.

Conhecido pela sua caridade, quando rei da Nortúmbria, que hoje é a Inglaterra, ele construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e creches, distribuiu riquezas e promoveu prosperidade ao povo. Osvaldo morreu no ano 642, defendendo seu povo de invasores.

Confira abaixo uma oração para pedir bençãos no dia do santo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração ao Santo Osvaldo da Nortúmbria

“Ó Deus, que aos vossos pastores associastes Santo Osvaldo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.”

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)