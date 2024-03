Oração da Semana Santa; veja as principais preces

A Semana Santa é um dos períodos mais importantes para a Igreja Católica, pois relembra e celebram os acontecimentos entre a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse momento de reflexão, conversão e penitência, os fiéis se dedicam em devoções ao filho de Deus, como homenagens, procissões e oração.

O período da Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, com missas e procissões onde os fiéis portam em mãos um ramo de palmeira, e se finaliza no Domingo de Páscoa, que também representa o término da Quaresma.

Abaixo, confira algumas orações para rezar durante a Semana Santa.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração da Semana Santa

"Senhor, Criador meu, Deus de minha vida, venho através desta oração me colocar à Tua disposição. Me chamastes para fora do meu cotidiano e me inebriastes do teu amor, por puro amor que sentes por mim! És Teu desejo que minha vida venha a florescer e é por isso que me entrego a ti e confio na tua graça.

Neste tempo de conversão, TU esperas a transformação do meu coração, porem digo que sem TI nada posso… por isso imploro a vossa ajuda. Permitas que eu viva com intensidade este momento tão sagrado do Teu Filho Jesus:

Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, pois por vossa santa cruz, remiste o mundo. Mil graças vos dou Senhor Jesus, que por mim morreste na cruz. Vosso sangue e vossa cruz não me sejam doados em vão.

Amém"

Oração de conversão na Semana Santa

“Senhor, nessa Semana Santa, em que celebramos sua morte e ressurreição, peço-te: converte meu coração.

Abra meus olhos para perceber a grandeza de seu maravilhoso sacrifício por minha salvação, e do mundo inteiro.

Leva-me para mais perto de Ti e do grande mistério do Seu Amor.

Que seu Santo Espírito inunde meu coração, com, ao menos uma parcela desse Tão Grande Amor, que mudou a história da humanidade! Amém.”

Oração do Fim da Quaresma

“Pai nosso,

que estais no Céu,

durante esta época

de arrependimento,

tende misericórdia de nós.

Com nossa oração,

nosso jejum

e nossas boas obras,

transformai

o nosso egoísmo

em generosidade.

Abri nossos corações

à vossa Palavra,

curai as nossas feridas do pecado,

ajudai-nos a fazer o bem neste mundo.

Que transformemos a escuridão

e a dor em vida e alegria.

Concedei-nos estas coisas

por Nosso Senhor Jesus Cristo.

Amém!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)