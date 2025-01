Conheça o fundador da 'DeepSeek', plataforma de IA chinesa que abalou concorrência dos EUA

Empresa chinesa que vem desafiando os gigantes do Vale do Silício e a liderança dos EUA em inteligência artificial (IA), a DeepSeek é uma startup criada por Liang Wenfeng, um entusiasta da tecnologia com vasta experiência no mundo corporativo. Nascido em 1985, em uma cidade da província de Guangdong, na China, o criador do chatbot é visto não apenas como um prodígio da computação, mas também como um talento nas finanças.

Wenfeng obteve diplomas de graduação e pós-graduação pela Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, em engenharia eletrônica e da informação. Por volta de 2015, após formado, Wenfeng fundou, juntamente com dois colegas da faculdade, a High-Flyer, uma empresa de investimentos especializada no uso de IA para analisar as tendências do mercado de ações e aprimorar suas estratégias de negociações. A técnica permitiu que a empresa atingisse dezenas de milhares de yuans (moeda oficial da China) de ativos sob gestão, elevando-a um dos principais fundos de cobertura quantitativos do país.

Em 2021, Liang Wenfeng começou a investir milhares de processadores gráficos da Nvidia para desenvolver um projeto paralelo de IA. Pessoas próximas interpretavam a aplicação como um hobby diferente que, aparentemente, não teria um futuro promissor.

Dois anos depois, em 2023, o chinês fundou a startup DeepSeek, como um desdobramento do High-Flyer. A proposta, então, era desenvolver uma inteligência artificial geral ou um nível de IA que tivesse semelhança à inteligência humana. Em dezembro do ano passado, Wenfeng lançou seu modelo de IA chamado V3 e abalou o mundo.

O sucesso da empresa foi gigante e, em entrevista à estatal chinesa CCTV, Wenfeng se disse "muito surpreso", pois não esperava tamanha resposta do mercado. "Simplesmente aconteceu por acidente", afirmou.

Entenda como a DeepSeek abalou o mundo

O motivo da DeepSeek está chamando atenção do mercado está ligado ao investimento aplicado no desenvolvimento da ferramenta. Estima-se que a empresa treinou seu modelo gastando cerca de US$ 6 milhões (cerca de R$ 35,1 milhões). O valor não chega nem a 10% perto dos US$ 100 milhões (R$ 586 milhões) estimados para o treinamento do popular ChatGPT 4. Sam Altman, CEO da empresa americana, chamou a concorrente chinesa de "impressionante".

Assim, a DeepSeek agitou o mercado de ações dos EUA. O investimento no chatbot de ponta, por uma fração do custo de seus concorrentes, gerou questionamentos sobre os bilhões de dólares que estão programados para investimentos no setor e em outras áreas. De acordo com a revista de negócios Fortune, as ações da Nvidia (empresa de tecnologia americana que produz placas de vídeo, chips para computação móvel e outras peças para computadores) caíram 17% na segunda-feira (27), liderando uma liquidação que fez o Nasdaq (maior mercado de ações em capitalização de mercado do mundo) recuar 3%. As informações são dos portais O Globo e UOL.