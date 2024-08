Chuva de Meteoros e Superlua: saiba quais são os fenômenos astronômicos de agosto e como ver

O oitavo mês do ano promete ser um espetáculo para os amantes de astronomia. Durante o período do mês de agosto, tanto especialistas quanto os observadores amadores poderão admirar eventos celestiais incríveis, como uma superlua e uma chuva de meteoros.

Saiba quais são e quando ocorrem os principais fenômenos do mês e onde serão visíveis.

Conjunções planetárias

Alinhamento planetário ocorrido em junho de 2024 (Imagem: Reprodução/NASA)

As conjunções planetárias são eventos em que dois ou mais corpos celestes aparecem bem próximos no céu — uma ilusão de ótica, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço.

Geralmente as conjunções podem ser vistas tanto com o auxílio de binóculos, quanto a olho nu e podem render belas fotografias.

Em agosto, terão várias conjunções que merecem ser observadas. No dia 6 de agosto, por exemplo, o satélite da Terra entrará em conjunção com Mercúrio, enquanto, por outro lado, Mercúrio também se alinhará com Vênus.

Outro muito aguardado é do dia 20 de agosto, quando, ao cair da noite, a conjunção entre a Lua e Saturno se transformará em uma ocultação lunar — quando a Lua entra na frente de um astro, deixando ele oculto. O evento será visível nas regiões Norte, em parte do Nordeste e no Centro-Oeste.

Chuva de meteoros Perseidas

Chuva de meteoros Perseidas (Foto: NASA)

A chuva de meteoros Perseidas é um dos eventos mais conhecidos e aguardados do calendário. Visível todos os anos nesta mesma época, as Perseidas são compostas por fragmentos do cometa Swift-Tuttle. Estes pequenos fragmentos entram na atmosfera da Terra a uma velocidade de até 70 quilômetros por segundo. Neste processo há a vaporização dos elementos e a formação de brilhantes raios de luz conhecidos como meteoros.

O fenômeno deve atingir o pico máximo de observação entre os dias 12 e 13 de agosto. Segundo um artigo do National Geographic, a chuva de estrelas cadentes será visível no hemisfério norte e também em países localizados nas latitudes médias do hemisfério sul (como Argentina, Peru, Chile e Brasil).

Superlua

(wirestock / Freepik)

De acordo com especialistas, a primeira superlua do ano será visível na noite de 19 de agosto. A superlua ocorre quando a Lua se encontra no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, conhecido como perigeu. Durante esse período, a Lua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma lua cheia comum. Este fenômeno cria uma visão deslumbrante e inesquecível no céu noturno.

O fenômeno poderás ser visto em todas as regiões do planeta.

Como aproveitar os eventos celestiais

Escolha um local escuro: Evite áreas com muita poluição luminosa para ter uma visão mais clara do céu.

Evite áreas com muita poluição luminosa para ter uma visão mais clara do céu. Adapte seus olhos ao escuro: Evite usar eletrônicos, como smartphones, para permitir que seus olhos se ajustem à escuridão.

Evite usar eletrônicos, como smartphones, para permitir que seus olhos se ajustem à escuridão. Conheça o radiante: Utilize mapas ou aplicativos para localizar a constelação de onde os meteoros parecem surgir.

Utilize mapas ou aplicativos para localizar a constelação de onde os meteoros parecem surgir. Seja paciente: Traga uma cadeira reclinável e um lanche, e prepare-se para uma noite de observação tranquila e gratificante.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)