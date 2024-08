Água em Marte? Base em dados de sonda da Nasa sugere ‘Oceano’ no planeta vermelho

Em estudo publicado na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, cientistas sugerem que há um “oceano” de água em estado líquido em Marte. A pesquisa foi realizada com base em medições sísmicas feitas pela sonda Mars InSight, da Nasa. O elemento estaria entre 11,5 e 20 quilômetros de profundidade na crosta.

Antes de encerrar as atividades, a Mars InSight detectou cerca de 1300 tremores na superfície marciana. Segundo os estudiosos, o planeta vermelho pode conter água suficiente no subsolo para formar um oceano global. Em 2018 e 2020, pesquisadores também apontaram a existência de água no planeta: no polo sul, salobra e abaixo de uma camada de gelo.

“Nossos achados indicam que podem existir ambientes que potencialmente seriam habitáveis”, disse Vashan Wright, cientista líder da pesquisa e membro do Scripps Institution of Oceanography (Universidade da Califórnia, San Diego), à agência AP. A equipe chegou ao resultado por meio da combinação de modelos computacionais com as medições feitas pela sonda, incluindo a velocidade de abalos sísmicos. A explicação provável é a presença de água no subsolo do planeta vermelho.

Vashan afirma que, caso a localização da sonda na segunda região vulcânica mais extensa de Marte, a Elysium Planitia, represente o restante do planeta, a quantidade de água ocuparia um oceano global com cerca de um a dois quilômetros de profundidade. Para confirmar com exatidão a presença de água no planeta vermelho é necessário usar equipamentos específicos, bem como para comprovar vida microbiana no local.

