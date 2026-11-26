XXIII edição do Tamborimbó reúne grupos de carimbó e artistas no Maguari

Programação sem custo na sede do Pontão de Cultura Acena, em Belém, reúne grupos de carimbó e artistas como Mariza Black, Gigi Furtado e Alba Mariah

Encontro da XXIII edição do Tamborimbó no bairro do Maguari, em Belém, começa às 15h com acesso sem custo ao público e apresentações de Coletivo Tamborimbó, Grupo Jurupari e Banda Acena ( Foto: Divulgação )

A XXIII edição do Tamborimbó – Roda de Tambor e Carimbó da Consciência Negra ocorre neste domingo (29), a partir das 15h, na sede do Pontão de Cultura Acena, no Conjunto Maguari, em Belém.

Integrando a programação do Novembro Negro, o evento tem acesso sem custo ao público e reúne shows do Coletivo Tamborimbó, Grupo Parananin, Grupo Jurupari, Cia Amazônica de Danças e Banda Acena, além das participações de Mariza Black, João da Hora, Gigi Furtado, Alba Mariah e Rafaela Travassos.

Realizado a cada três meses, o Tamborimbó promove o encontro de ritmos que utilizam o tambor como base, reunindo o curimbó dos grupos de carimbó e lundu, os atabaques do afoxé, do ijexá e da música de terreiro, além do samba de roda e do samba de raiz, conectando artistas e expressões da cultura negra no país.

Formação de novas gerações

O calendário da edição incluiu oficinas de percussão e dança de carimbó, sem cobrança de taxa, entre 16 e 19 de novembro, na Escola Estadual Luiz Nunes Direito, em Ananindeua, voltadas a estudantes da rede pública e moradores do Maguari, Coqueiro, Satélite, Tenoné e entorno. O projeto também promoveu capacitação em acessibilidade atitudinal para a equipe técnica. Selecionado pelo Edital 012/2025, o evento recebe recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com patrocínio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado.

Cultura negra ao longo do ano

Situada fora da área central de Belém, a sede da Acena descentraliza a agenda cultural da capital paraense. Integrante da equipe, a estilista, produtora cultural, atriz, arte-educadora e figurinista Isabel Afonso atua com moda, estética negra e oficinas de tranças afro, além de coordenar projetos do Ponto de Cultura Pássaro Junino Pavão desde 2023. “A valorização da cultura negra precisa acontecer durante todo o ano, não apenas no mês de novembro. Ter um espaço como a ACENA no Maguari é possibilitar que crianças, jovens e adultos tenham contato com a nossa ancestralidade, reconheçam a riqueza da cultura africana e afro-brasileira e se sintam representados dentro do próprio bairro”, ressalta Isabel.

ACENA: 14 anos de atuação na periferia de Belém

Fundada em agosto de 2012, a Associação Cultural e Esportiva de Negros e Afrodescendentes da Amazônia (Acena) atua nas áreas de teatro, música, dança, literatura, audiovisual e patrimônio imaterial. Reconhecida como Ponto de Cultura desde 2016, a entidade completou 14 anos em agosto de 2026 com a certificação de Pontão de Cultura pela Política Nacional Cultura Viva. Presidida por Harles Oliveira, a instituição acumula iniciativas como o projeto Batuque Afro Amazônico, no Acará, o espetáculo "Deixa-me Ser Tambor" e o Carimbó Acena Fest. “A Acena nasceu da necessidade de criar espaços para que artistas negros e negras pudessem mostrar seus trabalhos. Chegar aos 14 anos e receber a certificação como Pontão de Cultura é também o reconhecimento de um trabalho coletivo, construído na periferia de Belém, em defesa da nossa cultura popular e da nossa identidade negra”, afirma Harles.

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