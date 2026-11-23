Xuxa revela sexo do filho de Sasha e João Lucas ao vivo na TV

A apresentadora Xuxa revelou neste domingo, 22, que será avó de um menino . O anúncio foi feito durante participação de sua filha, a modelo Sasha Meneghel, de 28 anos, e seu genro, o cantor João Lucas, de 27, no palco do Domingão Com Huck, da TV Globo.

Após serem questionados pelo apresentador Luciano Huck sobre o sexo do bebê, João pediu que a sogra contasse a novidade do casal ao colega e à plateia. "Menino, gente! Menino! A gente está mandando nome de menino para ela todo dia, uma lista!", disse Xuxa, eufórica, em chamada de vídeo ao vivo. Huck parabenizou os novos pais e a avó.