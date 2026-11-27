Villeneuve lamenta estreia de 'Vingadores' na mesma data de 'Duna 3': 'Espero que sobrevivamos'

Enquanto fãs de cultura pop celebram as estreias simultâneas de Duna: Parte Três e Vingadores: Doutor Destino, Denis Villeneuve não está tão empolgado para o "feriado" cinematográfico. O diretor da adaptação da obra de Frank Herbert se disse "profundamente decepcionado" com a escolha da Disney de lançar o filme-evento de super-heróis no mesmo dia que o final de sua trilogia, especialmente após os obstáculos enfrentados pelos primeiros dois longas.

"Vou ser honesto. O primeiro Duna saiu no final da pandemia", lembrou Villeneuve, em entrevista à revista Time. "Tivemos uma ótima bilheteria num ambiente bem hostil, mas os ventos estavam contra nós. No segundo filme, a mesma coisa. Era para o lançamento ser no outono do hemisfério norte e tivemos que adiar para o final do inverno por causa de duas greves de atores e roteiristas em Hollywood. Foi um sucesso, mas não foi fácil."

"Finalmente, para Duna: Parte Três não tinha pandemia, nem nenhuma previsão de greve. Íamos ter um lançamento normal. Mas aí, a Disney colocou a maior franquia de todos os tempos para concorrer com a gente. Não sou tolo, esses filmes da Marvel são gigantescos", seguiu o cineasta franco-canadense, cujo filme já tinha estreia definida antes do novo Vingadores.

Apesar do confronto, Villeneuve afirmou que ele e o estúdio concordaram em manter a data pelo "compromisso com a data e com o IMAX". "Era impossível mudar, então, aceitei meu destino e estou rezando para os deuses do cinema. Duna não é gigante como Vingadores, mas é uma pequena fera sexy com bastante poder de fogo. Espero que sobrevivamos."

As dúvidas de Villeneuve, no entanto, parecem não estar recaindo no grande público. A exemplo do que aconteceu com o movimento Barbenheimer de 2023, quando Barbie, de Greta Gerwig, e Oppenheimer, de Christopher Nolan, dividiram uma data de estreia, espectadores têm antecipado, nas redes sociais, o que chamam de Dunesday, trocadilho que brinca com os títulos originais em inglês de Duna e do novo Vingadores. A expectativa do público é de que ambas as produções lotem os cinemas em suas primeiras semanas em cartaz.

Além da data de estreia, Duna: Parte Três e Vingadores: Doutor Destino também compartilham uma de suas principais atrizes, Florence Pugh. No filme de Villeneuve, ela interpreta a princesa Irulan, esposa de fachada de Paul Atreides (Timothée Chalamet), e retorna ao papel da Viúva Negra Yelena Belova no longa dos Irmãos Russo.