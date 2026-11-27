Vera Fischer faz 75 anos: 5 frases da atriz sobre carreira, assédio e lição de vida do pai

A atriz catarinense se tornou uma das principais referências nas artes dramáticas do País e segue dando vida a novas personagens

Estrela das novelas, das pornochanchadas e de dramas clássicos do cinema brasileiro, Vera Fischer, que completa 75 anos nesta sexta, 27, encarnou protagonistas sensuais, sedutoras, independentes e passionais.

Da humilde Ritinha em Bontinha, Mas Ordinária (1981) à corajosa Helena em Laços de Família (2000), a atriz catarinense se tornou uma das principais referências nas artes dramáticas do País e segue dando vida a novas personagens: seu monólogo, o primeiro de sua carreira, Julgamento de uma Cadela, em que ela vai interpretar Helena de Troia, estreia em janeiro de 2027.

Ao Estadão, a Miss Brasil 1969 deu declarações tão inesquecíveis quanto as suas mais de cinco décadas de trajetória na cena cultural brasileira. Seu encantamento por José Wilker, a maneira que encontrou para se esquivar de assédios e os papéis que fez ou ainda gostaria de fazer são alguns dos temas comentados pela atriz.

Confira a seguir trechos de entrevista concedida em 14 de agosto de 2024, quando foi homenageada pelo Festival de Cinema de Gramado:

1. "Sempre mantive a cabeça erguida. Dizia que estava menstruada, que tinha uma feridinha na vagina. Deixava os homens enojados, e olha que são resistentes. Deixavam-me em paz."

Sex-symbol das pornochanchadas, Vera afirma que não tem mágoa e nem vergonha da passagem pelos filmes eróticos. Entretanto, a atriz relata que sofreu bastante assédio e "enojar" os homens era a sua tática para afastá-los.

2. "Quando fui miss, talvez houvesse garotas mais belas do que eu. O que me garantiu o prêmio de Miss Criciúma foi o porte"

Quando tinha apenas 17 anos, Vera Fischer foi vencedora do Miss Brasil 1969. Ao vê-la desfilar, ela conta que um integrante do júri declarou: "Você anda com firmeza. Como quem sabe o que quer."

3. "José Wilker me deixou de quatro. Era um homem sedutor, recitava poesia. Recitou para mim, me deixou inebriada"

A atriz, que fez par romântico com José Wilker (1944-2014) em Bonitinha mas Ordinária, adaptação cinematográfica da peça de Nelson Rodrigues, revelou a paixonite que teve pelo ator nos bastidores da gravação. "Perguntei - O que você está fazendo comigo? Nunca tivemos nada, porque ele era casado com Renée de Vielmond, uma amiga. Mas o Wilker era maravilhoso."

4. "Meu pai me ensinou a secretar os sentimentos. Chorar na frente dos outros, nunca. Ruir loucamente, só em casa, trancada no quarto"

Devido à educação que recebeu do pai, Vera conta que tinha dificuldade para chorar no começo de sua carreira no cinema e na televisão: "Não conseguia chorar. Não tinha as ferramentas técnicas e ainda havia o problema da minha criação."

5. "O Nelson Rodrigues é incrível, quero fazer no palco, mas grande, com produção. Aí, quando conseguir, se segurem, porque irei fundo"