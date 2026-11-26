Túmulo de Matthew Perry ganha nova mensagem, sem referência a 'Friends'

O túmulo de Matthew Perry, conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing em Friends, não possui mais a referência sobre a série estrelada pelo ator. Uma nova mensagem agora ocupa a lápide do ator, morto em outubro de 2023, aos 54 anos, por um afogamento acidental associado aos efeitos agudos da cetamina.

A homenagem anterior remetia ao nome da sitcom: "Much Loved - Friend" - "Muito amado, amigo", em tradução para o português -, além do nome completo e datas de nascimento e morte do ator, segundo a revista americana Entertainment Weekly.

O novo memorando é maior e escrito com todas as letras em maiúsculas: "Descanse agora" aparece acima do nome de Perry, e o espaço da antiga mensagem foi ocupado pela frase: "Nós te amamos de todo o nosso coração".

Matthew Perry está enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, onde também se encontram outros nomes de Hollywood, como Carrie Fisher, Debbie Reynolds e Bette Davis. Por mais de dois anos após a sua morte, sua lápide esteve sem identificação.

Luta contra a dependência química

A equipe de emergência encontrou Perry inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles em 28 de outubro de 2023 e não conseguiu reanimá-lo.

A autópsia detalhou que ele morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", substância utilizada para induzir e manter a anestesia. Na época, as autoridades americanas consideraram a morte como acidental.

O ator, que viveu o auge da carreira nas décadas de 1990 e 2000, teve diversos problemas com o vício em drogas como álcool e opioides, passando quase metade da vida se tratando em centros de reabilitação passando por tratamentos em busca da sobriedade - chegando a ouvir de um médico que teria apenas 2% de chance de sobreviver.