TSE deve decidir em dezembro veto a novo mandato de deputado condenado por ligação com jogo do bicho

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve decidir neste início de dezembro se o deputado estadual Jamilson Name (PP-MS) poderá assumir um novo mandato. Condenado a oito anos de prisão por organização criminosa armada e lavagem de dinheiro do jogo do bicho, ele teve a candidatura cassada, mas recorreu.

A expectativa é de que o julgamento na Justiça Eleitoral seja concluído antes de 18 de dezembro, prazo final para a diplomação dos eleitos. A Coluna do Estadão tenta contato com o deputado, e o espaço continua aberto.

'''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' Deputado estadual Jamilson Name (PP-MS) Foto: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul '''''''''''''''' ''''''''''''''

O TSE rejeitou o registro de Name antes das eleições de outubro a pedido do Ministério Público Eleitoral. Segundo as investigações criminais citadas pelo MP Eleitoral, Name exercia a liderança na exploração ilegal do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.

O político foi condenado em primeira instância no ano passado no âmbito da Operação Omertà. Neste ano, ele declarou R$ 36 milhões em bens à Justiça Eleitoral.

Andamento na Justiça Eleitoral

O relator do recurso do parlamentar no TSE, Sebastião Reis, votou pela cassação da candidatura. O ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento do recurso com um pedido de vista. Os demais ministros ainda não se manifestaram.

Casos de família

Jamilson Name é irmão de Jamil Name Filho, que está preso no presídio federal de segurança máxima de Mossoró também em decorrência de fatos identificados na Operação Omertá.

O processo de Jamilson Name no TSE é similar ao do tio dele, Jerson Domingos (União). O TSE também rejeitou a candidatura de Domingos em outubro.