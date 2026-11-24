A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (24/11), às 15h25, o filme de comédia "As Mil Palavras", dirigido por Brian Robbins e estrelado por Eddie Murphy, Kerry Washington, Clark Duke, Cliff Curtis e Allison Janney. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "As Mil Palavras"?
Depois de trapacear num acordo, Jack McCall (Eddie Murphy) descobre uma árvore em seu jardim. Ele percebe que, a cada nova palavra que pronuncia, uma folha cai. Quando a milésima folha cair, Jack morrerá. Começam as preocupações para economizar cada palavra...
Veja o trailer do filme "As Mil Palavras"
Informações do filme "As Mil Palavras"
Título original: A Thousand Words
Classificação: 10 anos
Duração: 1h31min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: comédia
Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)