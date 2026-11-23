A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (23/11), às 15h25, o filme " A Boneca Que Virou Gente 22", dirigido por Steven K. Tsuchidae estrelado por Tyra Banks, Francia Raisa, Gavin Stenhouse. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "A Boneca Que Virou Gente 2 "?
Grace Manning (Francia Raisa) é a jovem CEO da empresa Marathon Toys, uma gigante companhia de brinquedos que sua mãe criou e ficou famosa por fabricar a boneca Eve. Passando por uma crise em sua vida, Grace percebe que não está preparada para o cargo e as ações da empresa estão caindo. Para ajudá-la a vencer esses obstáculos, Eve (Tyra Banks) é magicamente trazida a vida, tendo também que aprender por si só sobre os altos e baixos da vida real.
Veja o trailer do filme "A Boneca Que Virou Gente 2"
Informações do filme "A Boneca Que Virou Gente 2"
Título original: Life-Size 2
Classificação: 10 anos
Duração: 1h30min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: comédia
Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)