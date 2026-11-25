Sessão da Tarde: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (25/11)?

O filme "Eu Sou Maria " vai ao ar logo após a novela "Além do Tempo", na TV Globo

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (25/11), às 15h25, o filme original globoplay "Eu Sou Maria", dirigido por Clara Linhary e estrelado por Núbia Maurício, Daniel Dantas, Pablo Sanábio. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Eu Sou Maria"?

Eu Sou Maria é um drama nacional dirigido por Clara Linhart que acompanha a protagonista (Núbia Maurício), de 15 anos, que mora em uma comunidade do Rio de Janeiro com a mãe, Célia, e o irmão mais novo. Por se destacar em uma prova de redação, Maria consegue uma bolsa em um dos melhores colégios particulares da Zona Sul. Porém, agora, ela deve lidar com uma realidade muito diferente daquela com a qual estava acostumada, encarando o desafio de manter suas notas altas e provar que merece estar ali.

Veja o trailer do filme "Eu Sou Maria"

Informações do filme "Eu Sou Maria"

Título original: Eu Sou Maria

Classificação: 10 anos

Duração: 1h31min

Nacionalidade: brasileira

Gênero: drama

Lançamento: 2024