Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (11/09)?
O filme " A Lista" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (11/09), às 15h25, o filme "A Lista", dirigido por Jeff Bleckner e estrelado por Lília Cabral, Giulia Bertolli, Tony Ramos. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "A Lista"
A Lista é uma produção nacional que narra a história de duas vizinhas com uma grande diferença geracional: a professora aposentada Laurita (Lilia Cabral) e a jovem cantora lírica Amanda (Giulia Bertolli). Ambientada em Copacabana, a relação delas começa de forma forçada, com um contato mais frequente do que ambas estavam acostumadas. No entanto, esse encontro desencadeia uma série de revelações que transformam profundamente a vida das duas. Com muita emoção, A Lista resgata lembranças do passado e revela como as trajetórias de Laurita e Amanda estão conectadas.
Veja o trailer do filme "A Lista"
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Informações do filme "A Lista"
- Título original: A Lista
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h30min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: comédia, família
- Lançamento: 2024
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)
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