Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (11/09)?

O filme " A Lista" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"A Lista" é o filme de hoje (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (11/09), às 15h25, o filme "A Lista", dirigido por Jeff Bleckner e estrelado por Lília Cabral, Giulia Bertolli, Tony Ramos. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Lista"

A Lista é uma produção nacional que narra a história de duas vizinhas com uma grande diferença geracional: a professora aposentada Laurita (Lilia Cabral) e a jovem cantora lírica Amanda (Giulia Bertolli). Ambientada em Copacabana, a relação delas começa de forma forçada, com um contato mais frequente do que ambas estavam acostumadas. No entanto, esse encontro desencadeia uma série de revelações que transformam profundamente a vida das duas. Com muita emoção, A Lista resgata lembranças do passado e revela como as trajetórias de Laurita e Amanda estão conectadas.

Veja o trailer do filme "A Lista"

[youtube=1AShkbPqBpuU

Informações do filme "A Lista"

  • Título original: A Lista
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h30min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia, família
  • Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Paraense Julliana Franco aposta na experiência em grupo para disputar o ‘Estrelas da Casa’

O reality show estreia em 25 de agosto com 32 candidatos, mentoria de Belo e Junior e participação de Anitta como conselheira

15.08.26 8h25

'QUEM AMA CUIDA'

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense em novela das nove e repercute nas redes

O trecho foi compartilhado nas redes sociais da emissora na última quarta-feira (22)

23.07.26 11h01

TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

19.06.26 10h40

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

09.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Juliano Cazarré rebate crítica de Edu Moscovis sobre violência: ‘Eu não falei isso’

Durante entrevista, Moscovis discordou do posicionamento de Cazarré em relação à segurança de homens e mulheres no Brasil

12.09.26 10h35

ESPETÁCULO

Com 30 anos de carreira, Joelma estreia no Rock in Rio com participação de Viviane Batidão

Cantora paraense se apresenta no Palco Sunset neste domingo (13), último dia do festival

12.09.26 8h00

denúncia

Rodrigo Bocardi é acusado de extorsão; SBT diz 'avaliar medidas'

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo publicado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no início de setembro

10.09.26 20h22

revelação

Roberta Miranda revela como descobriu que não era filha biológica da mulher que a criou

Artista relembrou a conversa com a mãe adotiva e a versão do irmão sobre a sua origem. Ela explicou que foi 'roubada' da maternidade

10.09.26 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda