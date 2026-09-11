Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (11/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (11/09), às 15h25, o filme "A Lista", dirigido por Jeff Bleckner e estrelado por Lília Cabral, Giulia Bertolli, Tony Ramos. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Lista"

A Lista é uma produção nacional que narra a história de duas vizinhas com uma grande diferença geracional: a professora aposentada Laurita (Lilia Cabral) e a jovem cantora lírica Amanda (Giulia Bertolli). Ambientada em Copacabana, a relação delas começa de forma forçada, com um contato mais frequente do que ambas estavam acostumadas. No entanto, esse encontro desencadeia uma série de revelações que transformam profundamente a vida das duas. Com muita emoção, A Lista resgata lembranças do passado e revela como as trajetórias de Laurita e Amanda estão conectadas.

Veja o trailer do filme "A Lista"

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Informações do filme "A Lista"

Título original : A Lista

: A Lista Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h30min

1h30min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia, família

comédia, família Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)