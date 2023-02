Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/02), às 15h35, o filme de comédia “A Seleção", dirigido por Paul Weitz e estrelado por Lily Tomlin, Michael Sheen, Nat Wolff, Paul Rudd, Tina Fey e Travaris Spears. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "A Seleção"?

Portia Nathan (Tina Fey), que trabalha no escritório de candidaturas da universidade de Princeton, e está prestes a receber o convite para ser promovida, mas dá de cara com o passado quando um velho amigo seu, John Pressman (Paul Rudd), a convida para conhecer Jeremiah (Nat Woldd), aluno com grande potencial à universidade. Chegando no local, John revela sua real intenção com o convite: dizer que suspeita que o menino seja o filho que Portia deu para a adoção. Intrigada com essa possibilidade, ela decide pôr sua carreira em risco para se aproximar de Jeremiah e reatar com o seu passado.

Veja o trailer de "A Seleção"

Curiosidades sobre os protagonistas

Paul Rudd, de 53 anos, ator norte-americano que vive o "Homem-formiga" no mundo cinematográfico da Marvel, já se aventurou também longe da ação, como nesse drama misturado com comédia e romance. Tina Fey (52), por sua vez, deu vida à professora Norbury no clássico do cinema "Meninas Malvadas". Além de participar do elenco, Tina também escreveu o filme

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)