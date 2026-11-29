Telefe da Argentina anuncia Xuxa durante intervalo da final da Libertadores

A rede argentina Telefe exibiu um anúncio indicando o retorno da cantora Xuxa ao país neste sábado, 28, durante a final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Estudiantes.

O anúncio mostra um disco voador semelhante ao usado na turnê O Último Voo da Nave percorrendo ruas de Buenos Aires até chegar à sede da emissora. Ao som de Luna de Cristal (versão em espanhol de Lua de Cristal), surge a silhueta da apresentadora com os dizeres "Xuxa Argentina 2027" e "Artista exclusiva".

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o que se refere o anúncio. Entre as possibilidades estão a transmissão ou até mesmo a realização de um show na Argentina.

O Estadão buscou contato com a assessoria de Xuxa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Tatiana Maranhão, diretora de marca responsável pela comunicação estratégica da Xuxa Produções, escreveu em comentário na postagem: "Argentina, aí vamos nós!"

Xuxa na Argentina

Além dos programas que marcaram época no Brasil, a apresentadora buscou oportunidades internacionais no início dos anos 1990. Entre 1991 e 1993, comandou o Show de Xuxa na Argentina. Também em 1993, teve a experiência com Xuxa, nos Estados Unidos. As passagens foram abordadas em Xuxa, o Documentário (2023).

"Às vezes, têm me tratado melhor na Argentina do que no próprio Brasil. No meu País me amam muito, mas na Argentina é algo único. Aqui Brasil me amam, mas é diferente. Na Argentina são mais apaixonados. No Brasil, como me têm por perto, o amor se manifesta de forma diferente", disse a cantora em entrevista ao La Nación, em 2017.

O desentendimento entre Xuxa e Maradona na Argentina

Nos anos 2000, o nome de Xuxa esteve envolvido em uma polêmica com Diego Armando Maradona, jogador de futebol venerado na Argentina.

"Quando estive preso por causa das drogas, a Xuxa não quis receber Dalma e Gianinna filhas de Maradona", acusou o craque em certa ocasião.