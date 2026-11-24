Teatro Margarida Schivasappa recebe peça 'Histórias Divertidas da Mente'

O espetáculo "Histórias Divertidas da Mente" será apresentado nesta quinta-feira (26), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. Produzida pela Cia. Teatral Action em parceria com a Escola de Teatro Maple Bear, a montagem utiliza recursos de encenação e dramaturgia para investigar de que forma as artes cênicas auxiliam o público infantil a identificar e expressar sentimentos. Por meio da narrativa teatral, a peça coloca em pauta questões relacionadas a emoções, empatia, autoconhecimento e convivência, estabelecendo um diálogo entre crianças e adultos na plateia.

Estruturada em dois atos, a produção reúne em cena elencos de faixas etárias distintas para representar fases da infância e da adolescência. A primeira parte é protagonizada por crianças e encena três fábulas: "A Cigarra e a Formiga", "Assembleia dos Ratos" e "Dona Baratinha Quer Casar", explorando narrativas de fantasia e imaginação. Na sequência, o segundo ato traz adolescentes ao palco e utiliza o filme "Divertida Mente" como referência dramatúrgica para debater o funcionamento dos sentimentos e das emoções.

“Baseado na história do filme, pensamos em contemplar as crianças da turma da escolinha de teatro. Nosso diretor, Gibran Tuma, achou que seria uma oportunidade de reunir os menores, já que contamos histórias divertidas. Daí surgiu a ideia de fazer o espetáculo em dois atos”, diz Paulo Fonseca, diretor do espetáculo.

De acordo com ele, a apresentação também representa o resultado de uma trajetória de aprendizado e desenvolvimento artístico dos alunos. “É muito especial acompanhar a trajetória desses alunos e ver como eles crescem também por meio do teatro. Alguns estão conosco desde os 5 anos de idade, e participar de uma apresentação como essa é uma oportunidade de compartilhar com o público um pouco desse aprendizado, da criatividade e das experiências que construíram ao longo do caminho”, destaca.

Além de proporcionar entretenimento, a montagem evidencia o potencial das artes cênicas no desenvolvimento de crianças e adolescentes, estimulando habilidades como comunicação, expressão, autoconfiança e interação social. A apresentação integra as iniciativas de incentivo à cultura desenvolvidas pela Cultura Inglesa e pela Maple Bear Belém, patrocinadoras do projeto.

“A experiência foi incrível. Os menores puderam, por meio de exercícios dramáticos e experimentações lúdicas, escolher as histórias que seriam apresentadas. Trouxeram para a cena expressões que inspiram conquistas, além de explorar as diferenças entre as emoções de estar sozinho e de estar em grupo. Por fim, apresentaram a mágica história de Dona Baratinha, que, nesta versão, consegue se casar. É um verdadeiro jogo de emoções que permite a esse pequeno grupo expressar suas habilidades bilíngues. Somente este ato utiliza essa linguagem”, conta Paulo Fonseca.

O diretor explica que, no segundo ato, a montagem reúne adolescentes com trajetória consolidada na experiência cênica, que integram a Cia. Teatral Action há três anos. Em cena, o grupo aplica técnicas teatrais de interpretação para retratar o universo da adolescência, abordando suas dinâmicas, a ternura e as emoções.

“Uma informação interessante é que, neste elenco, temos uma atriz de apenas 8 anos que faz teatro em nosso grupo desde muito nova. Clarinha (Clara Formigosa), como a chamamos, atua nos dois atos do espetáculo, demonstrando seu talento e sua versatilidade. Sua forma de fazer teatro nos comove em ambas as apresentações e mostra que existem atores capazes de brilhar em diferentes momentos de uma mesma peça. Ela é, sem dúvida, um espetáculo à parte”, acrescenta Paulo Fonseca.

Agende-se

Serviço

Data: quinta-feira, 26

Horário: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa – Belém (PA)