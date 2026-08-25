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'Somos uma família': Marco Nanini detalha relação com Fernando Libonati após separação

Libonati produz os projetos de Nanini há cerca de 40 anos

Estadão Conteúdo
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Marco Nanini e Fernando Libonati (Reprodução/Instagram)

Marco Nanini, de 78 anos, falou sobre a relação que mantém com o produtor cultural Fernando Libonati após o fim do casamento. Os dois continuam próximos, moram em casas separadas e se veem diariamente. A conversa aconteceu no programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães.

"O amor muda, o respeito continua, o carinho continua. Somos uma família", afirmou Nanini durante a atração. Libonati, que também participou do programa, contou que os dois mantêm uma rotina de convivência. "A gente ainda é uma família, vivemos juntos, não tem um dia que não nos vemos. São duas casas que se comunicam. A gente tem tido uma vida de muita troca."

A parceria também continua no trabalho. Libonati produz os projetos de Nanini há cerca de 40 anos. "Juntos fomos construindo essa carreira e, agora, a gente vai revisando ela", disse o produtor.

Durante a entrevista, Nanini também relembrou o momento em que falou publicamente sobre sua sexualidade, na revista Bravo! em 2012. Na época, o ator decidiu se assumir após um episódio de violência contra um homem gay na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele contou que já não queria esconder sua vida pessoal enquanto interpretava personagens na televisão, no teatro e no cinema.

"Eu não aguentava mais. Eu finjo no teatro, não podia fingir para as pessoas. Falei: 'Ah, então é agora ou nunca'. Era uma revista famosa, importante, e falei: Então é aqui agora que eu vou declarar, porque eu não aguento mais ficar com isso'", relatou no Sem Censura.

Decisão de falar sobre sexualidade

Nanini também defendeu que falar abertamente sobre a própria sexualidade ajudaria a combater o preconceito. "A gente tem que falar a verdade para as pessoas também se acostumarem, não é um pecado, não é nada demais", afirmou.

Em 2025, em entrevista à Quem, o ator já havia falado sobre a decisão de morar separado de Libonati. "Tenho uma relação muito forte, muito grande com ele. Somos casados, mas moramos em casas separadas", declarou na ocasião.

Atualmente, Nanini segue nos palcos com Fim de Partida, de Samuel Beckett. A montagem tem produção de Libonati, parceiro profissional do ator há quatro décadas.

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