Shakira anuncia shows no Brasil com ingressos que chegam a R$ 3 mil

Montagem da Má Companhia de Teatro será apresentada nos dias 25 e 26 de novembro, no Teatro Waldemar Henrique, com ingressos a partir de R$ 15

Poucos meses depois de reunir uma multidão em um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Shakira já tem data para voltar ao Brasil. A cantora colombiana anunciou quatro apresentações no país pela turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Mas um detalhe chamou a atenção dos fãs: os ingressos chegam a R$ 3.120, valor que já divide opiniões nas redes sociais.

Os shows integram a programação do Verão Atmosphere Brasil 2027, série de festivais produzida pela Fenix Entertainment. A agenda inclui apresentações em quatro cidades brasileiras, entre elas um espetáculo especial de réveillon em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

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Os preços variam de R$ 250, para ingressos de meia-entrada, a R$ 3.120, na modalidade inteira com taxas. A venda geral está prevista para começar em 26 de novembro de 2026, pela plataforma Fever.

A diferença entre os valores chamou a atenção do público, especialmente pelo preço dos setores mais caros. Nas redes sociais, fãs comentaram o custo para acompanhar a artista de perto, enquanto outros celebraram a possibilidade de assistir novamente a um show da colombiana no país.