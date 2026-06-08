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'Scooby-Doo': Netflix revela cachorro que protagonizará novo live-action em vídeo

Estadão Conteúdo

Depois de muita espera, a Netflix finalmente revelou o visual do protagonista de Scooby-Doo: A Origem, nova série live-action da franquia. Em novo teaser compartilhado nas redes sociais, o streaming deu uma prévia do "ator" que viverá o personagem-título na produção.

Apesar de essa ser a quarta produção com atores reais a adaptar a animação da Hanna-Barbera, Scooby-Doo: A Origem será a primeira a usar um cachorro de verdade para interpretar Scooby. Em todos os outros live-actions, o carismático dogue alemão foi criado por meio de computação gráfica.

A série se passará anos antes dos eventos da animação clássica, e mostrará os membros da Mistério S.A. trabalhando juntos pela primeira vez para desvendar um mistério aparentemente sobrenatural que tomou conta de seu acampamento de verão. Sem experiência, sua principal pista é um cachorrinho, única testemunha do crime.

O elenco da série terá McKenna Grace (Pânico 7) como Daphne, Tanner Hagen (The Pitt) como Salsicha, Abby Ryder Fortson (Homem-Formiga e a Vespa) como Velma e Maxwell Jenkins (Caçador de Demônios) como Fred. Paul Walter Hauser (Corra que a Polícia Vem Aí!) também está confirmado na produção.

Scooby-Doo: A Origem tem estreia prevista para 2027, ainda sem data específica.

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