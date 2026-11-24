Sandy e Junior farão série de shows no Nubank Parque em 2027; veja detalhes

Turnê "Nada é Por Acaso" será no formato de residência artística na capital paulista; veja datas e como comprar ingressos

A dupla Sandy e Junior anunciou o retorno aos palcos em julho de 2027. Os irmãos realizarão uma temporada de shows no Nubank Parque, em São Paulo. O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 24, durante uma coletiva de imprensa organizada pela produtora Live Nation.

A nova turnê se chama Nada é Por Acaso e já conta com seis datas agendadas na capital paulista. Junior expressou surpresa com o retorno: "Eu não imaginava que a gente fosse revisitar a dupla. Sempre tive essa vontade, mas eu pensava que iria demorar um pouco mais".

Sandy adiantou que o repertório contemplará clássicos e possíveis novidades. "É possível dizer que vamos cantar músicas que nunca cantamos. Estamos atentos aos pedidos dos fãs", afirmou a cantora, pedindo tranquilidade aos admiradores.

Datas e Ingressos para os Shows de Sandy e Junior

A turnê "Nada é Por Acaso" terá seis apresentações confirmadas nos dias 1, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027. Há possibilidade de novas datas serem anunciadas. A pré-venda exclusiva para clientes de cartões ELO ocorre em 1 e 2 de dezembro.

A venda geral de ingressos terá início no dia 3 de dezembro, às 10h, e será realizada pelo site da Ticketmaster.

Formato de Residência Artística inova no Brasil

Este reencontro marca a volta da dupla desde a bem-sucedida excursão "Nossa História", de 2019. Diferente da turnê anterior, que passou por diversas cidades brasileiras e internacionais, os shows de 2027 acontecerão apenas em São Paulo, no formato de residência artística.

A residência consiste em uma série de apresentações concentradas em um único local por um período. Este modelo otimiza custos, reduz deslocamentos e permite investimentos em produções mais elaboradas. Artistas como Adele e U2 já adotaram essa prática, comum em Las Vegas.

Alexandre Faria, diretor da Live Nation, destacou a inovação: "São os primeiros artistas nacionais que vão fazer uma residência num estádio de futebol no Brasil".

A Trajetória de Sucesso de Sandy e Junior

A nova fase adiciona um capítulo à longa relação de Sandy e Junior com seus fãs. A parceria profissional da dupla encerrou-se em 2007, com ambos seguindo carreiras individuais. Sandy dedicou-se à carreira solo, enquanto Junior explorou diversos projetos musicais.

A história da dupla começou nos anos 1990, quando os filhos de Xororó alcançaram fama com músicas como Maria Chiquinha. Ao longo dos anos, eles se consolidaram como um dos maiores fenômenos da música brasileira, misturando sertanejo e pop. Entre seus grandes sucessos estão As Quatro Estações, Quando Você Passa (Turu Turu) e Imortal.

Serviço: Detalhes dos Shows e Valores

Confira as informações essenciais sobre a residência artística de Sandy e Junior:

Formato: Residência artística com seis apresentações

Residência artística com seis apresentações Datas: 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027

1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027 Abertura dos portões: 16h

16h Horário do show: 19h30

19h30 Local: Nubank Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705)

Os preços dos ingressos variam conforme o setor: