Sabores das periferias de Belém ganham espaço em novo guia gastronômico

Uma publicação vai reunir histórias de empreendedores e estabelecimentos que integram a gastronomia das periferias da Região Metropolitana de Belém. Intitulado “Égua do Guia: Gastronomia Amazônica Paraense”, o material apresenta 15 negócios que trabalham com ingredientes, receitas e tradições da culinária regional. O lançamento será na próxima quinta-feira (26), na Casa Jambo, para convidados, e, posteriormente, os exemplares serão distribuídos em pontos turísticos da capital paraense.

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A publicação é resultado de um trabalho de pesquisa e mapeamento coordenado pela cozinheira social Verena Aquino, com fotografias de Walda Marques e texto de Pascoal Gemaque. A produção incluiu visitas técnicas, entrevistas e registros fotográficos dos empreendimentos selecionados, com o objetivo de apresentar os negócios e as trajetórias de quem atua na gastronomia local.

A iniciativa também promoveu, em agosto, 20 horas de oficinas no Parque da Cidade. A programação abordou temas como empreendedorismo, gestão de negócios, fotografia e valorização da identidade gastronômica regional.

Para Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), o guia busca ampliar o reconhecimento de pequenos estabelecimentos que mantêm práticas e tradições da culinária paraense.

“Queremos mostrar que a riqueza da nossa gastronomia está também nos pequenos estabelecimentos, nas cozinhas dos bairros e nas histórias de quem mantém vivas as nossas tradições”, afirma.

A publicação também pretende aproximar moradores e visitantes de empreendimentos que integram diferentes territórios da capital e de sua região metropolitana. Segundo Jana Borghi, fundadora do Impact Hub Belém, o projeto reúne histórias de pessoas que contribuem para a construção da gastronomia amazônica. “É uma forma de valorizar a diversidade e dar visibilidade às histórias e aos empreendedores que fazem parte dessa riqueza cultural”, destaca.

Entre os negócios selecionados está o As Negonas, localizado no bairro do Bengui e fundado por três irmãs. Uma das fundadoras, Nazaré Reis, explica que a participação no guia representa uma oportunidade de apresentar o empreendimento e ampliar o reconhecimento do bairro como parte do circuito gastronômico da cidade.

“Queremos mostrar que o bairro também tem gente talentosa e comida de qualidade. Nossa história começou com o sonho de três irmãs de empreender, e foi a nossa persistência que nos levou a lugares que nunca imaginamos”, conta.